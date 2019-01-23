سباق مدينة زايد للخيول في الظفرة اليوم

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

استكمالاً لمنافسات وأنشطة نادي ليوا الرياضي، وضمن أجندة سباقات الخيول العربية لموسم 2018-2019، يحتفي أبناء منطقة الظفرة، بتنظيم سباق مدينة زايد للخيول اليوم، والذي ينطلق بمشاركة كبيرة لأبناء وسكان المنطقة، وحضور الإنتاج العربي للخيول الأصيلة في مختلف أشواط المنافسة، وستكون البداية بالمنافسات المخصصة للخيل العربي الأصيل، ومسافة الشوط الأول الشوط الأول 1700م ويخصص للخيول ذات المراكز المتقدمة في السباقات الماضية وأيضاً الخيول كبيرة العمر.

ثم الشوط الثاني 1400م ويخصص للخيول الجديدة والتي لم يسبق لها المشاركة أو التي أحرزت مراكز متأخرة في السباقات الماضية، ومن المقرر أن يتم إضافة شوط ثالث في حال كان العدد كبيراً للمشاركين والملاك في المنافسة.

ويعطي نادي ليوا الرياضي أهمية كبيرة لسباقات الخيل بأن تكون ضمن أجندة الموسم لديه للبطولات والرياضات المختلفة بحكم أن هذه الرياضة تنحدر من تراث الأجداد ومن الموروث التراثي للمنطقة ككل، بالإضافة إلى زيادة كمية السباقات الخاصة بالخيل والمقامة في منطقة الظفرة بشكل عام.

وأكد عبدالله القبيسي رئيس مجلس إدارة النادي أهمية تنوع الأجندة الخاصة بالنادي في تنظيم مختلف البطولات والرياضات في الظفرة، وأن يكون هناك تجديد دائم في كل البطولات والأنشطة التي يقيمها النادي، وقال: نرغب في أن يكون هناك تنوع في البطولات التي ننظمها في الظفرة، وأن يكون هناك انتشار أيضاً في كل مدن الظفرة.