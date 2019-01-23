ثنائية لمربط دبي في بطولة جمال الخيول

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أحرز مربط دبي ثنائية في افتتاح بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية 2019، أول من أمس بنادي أبوظبي للفروسية، والتي تستمر لمدة 6 أيام بمشاركة 634 من الخيول العربية الأصيلة من 228 مالكاً، وتنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف مباشر من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية.

واستهلت البطولة بفئة المهرات بعمر سنة التي تتألف من أربعة أقسام، وتصدرت «طفلة الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني القسم «أ» في فئة المهرات بعمر سنة، تلتها «جورية البستان» لمربط البستان، وأحرزت «دي عسلية» لمربط دبي المركز الأول في القسم «ب»، وجاء ثانياً «جوري الهواجر» للدكتور غانم الهاجري.

وحصدت «دي ريده» لمربط دبي أيضاً المركز الأول في القسم «ج»، وحلت ثانية «رؤية الزبير» الشيخ خالد بن سلطان بن عبدالله آل ثاني، وأحرزت «براقة الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، المركز الأول في القسم «د»، تاركة المركز الثاني للمهرة «كي ايه بسيمة» لخالد غانم العميري، وفي منافسات المهرات عمر سنتين، تصدرت القسم «أ» المهرة «الأريام كنوز» لمربط الأريام، وحلت ثانية «فيدوزيا الجاسمية» لمنصور سعيد عزان المزروعي، وحصدت صدارة القسم «ب» المهرة «ع ج مساري» لمربط عجمان، وذهب المركز الثاني إلى «روعة مغيدر» لراشد سيف سعيد الزعابي.