فروسية الإمارات تنقل خبراتها التقنية إلى السعودية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

التقى وفد من الاتحاد السعودي للفروسية مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، في مقر الاتحاد بأبوظبي، وناقش الطرفان، نقل الخبرات الإماراتية فيما يخص البوابة الإلكترونية والتحول الرقمي لجميع رياضات وأنشطة الفروسية من قدرة وتحمل وقفز حواجز وترويض والمسابقات الكاملة والتقاط الأوتاد.

كما تناول الاجتماع عرضاً عاماً لمجمل الخدمات الإلكترونية التي يقدمها النظام وشرح آلية عمل النظام بالتوافق مع متطلبات الأنظمة الدولية لإدارة منافسات الفروسية المختلفة وفق القوانين واللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي للفروسية وعرض التطبيقات الإلكترونية والتي تم إعدادها خصيصاً لتوافق متطلبات القوانين المحلية.

البوابة الإلكترونية

وتحتوي البوابة الإلكترونية باتحاد الإمارات على العديد من التطبيقات الإلكترونية المتقدمة، والتي تعمل على إدارة كل أنشطة الفروسية بالدولة ابتداءً من الخدمات البيطرية وانتهاءً بعمليات إدارة أنظمة التوقيت والنتائج، كما يتولى النظام عمليات فرز وتقييم كل المشاركات «إلكترونياً» وفق معايير دقيقة تكفل الحصول على السرعة المطلوبة لإنجاز كل المعاملات الإلكترونية ذات الصلة بإدارة السباقات والأنشطة المختلفة.

وتعمل أيضاً البوابة الإلكترونية بمثابة حلقة وصل ونافذة للتواصل مع الاتحادات الدولية الأخرى من خلال استقبال كل مشاركاتهم إلكترونياً وتوفير كل البيانات والنتائج من خلال قاعدة البيانات المركزية، والتي عمل على إعدادها وتطويرها نخبة من أفضل المبرمجين والتقنيين الدوليين، وقد تم إنشاء ورش عمل وعرض لأبرز مميزات الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالبوابة الإلكترونية ومناقشتها مع الوفد السعودي، والذي أبدى تطلعاته نحو الاستفادة من التجارب والخبرات التقنية للكادر بالاتحاد.

دور الاتحاد

وأعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق عن سعادته الكبيرة بالتطور والتقدم النوعي، والتي آلت إليه كل الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية، والتحول الرقمي فيما يخص سبل تسهيل الوصول لكل البيانات ودعم قنوات التواصل مع كل الفرسان والمدربين عبر الخدمات الإلكترونية التي يتيحها الاتحاد، والذي يتوافق مع الأجندة الوطنية في التحول الرقمي والإلكتروني، أعلن الريسي عن فخره الشديد بالتطور والتقدم الذي وصل إليه اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

حيث أصبح الاتحاد نموذجاً متقدماً يتم الاحتذاء به من قبل كل الدول، وبالأخص الدول الشقيقة، والتي يسعدنا أن نرتقي معها سوياً، وتوجه الريسي بالشكر الجزيل إلى أصحاب السمو على دعمهم اللامحدود للاتحاد، وتوفيرهم لكل احتياجاتنا المختلفة من كوادر فنية وأنظمة تقنية وضعت الاتحاد في صدارة الدول العريقة والمشرفة على سباقات الخيول المختلفة.