ياسر مبروك: مليون و175 ألف درهم جوائز السباق

أوضح ياسر مبروك مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، تفاصيل «سباق الوصل» الجمعة المقبل في مضمار جبل علي ومن بينها أن جوائز السباق تصل مليوناً و175 ألف درهم موزعة على الأشواط السبعة وأهمها بطولة جبل علي للميل في الشوط الرابع وجائزتها 575 ألف درهم، وتشارك في هذا الشوط 9 خيول يتصدرها «فُرجت» صاحب المشاركة القياسية «6 مرات» على التوالي والحاصل على الفوز فيها 3 مرات وظل في جميع مشاركاته بين المركزين الأول والثاني وينافسه في السباق بطل العام الماضي «شمال نبراس».

وتم تسجيل 106 خيول للسباق واعتماد مشاركة 91 منها، وتبدأ الأشواط في الثانية ظهراً، وسيكون الشوط الثاني الأكبر مسافة «1950 متراً» بينما الشوط الثالث الأقصر مسافة «1000 متر».