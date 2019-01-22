«رأس أسينا» لرئيس الدولة بطل «جزيرة الفطيسي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توجّت الفرس «رأس أسينا» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بلقب سباق جزيرة الفطيسي، أمس الأول، في الشوط الثالث من الحفل الثامن من سباقات نادي أبوظبي للفروسية في الموسم الحالي، والذي حظي بحضور جماهيري كبير، وجاء فوز البطل، بعد أن قطع مسافة السباق 1600 م، في زمن قدره 1:49:10 دقيقة، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف إيريك ليمارتنيل، بعد منافسة قوية مع 9 خيول.

وذهب لقب الشوط الثاني من سباق جزيرة الجبيل المخصص للخيول المبتدئة، إلى الجواد «براق» العائد لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبلغت مسافة السباق 1600 م، بمشاركة 14 خيلاً، تنافست على جوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم، وتمكن «براق» من التتويج باللقب في زمن قدره 1:47:09 دقيقة، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف جان دي روال.

جاسر يتوج بالتحضيري

وفي تحضيري سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 2200 م، في الشوط الرابع، نجح الجواد «جاسر» العائد لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، في مواصلة تألقه وتفوقه على مجموعة من الخيول القوية، بنيل اللقب من بين 14 خيلاً شاركوا في السباق، وتنافسوا على جوائز مالية بقيمة 100 ألف درهم، وقطع «جاسر» مسافة السباق في زمن قدره 2:30:78 دقيقة، بقيادة الفارس اشتيبان مازور، وإشراف يونس الكلباني، الذي حصد عدة ألقاب من مضمار أبوظبي العشبي هذا الموسم.

ثنائية للنابودة

فيما واصلت خيول خالد خليفة النابودة، تألقها، وأحرزت ثنائية جديدة في الحفل، وكانت البداية في الشوط الأول من سباق ساس النخل لمسافة 1400 م، بمشاركة 14 خيلاً، وجوائز مالية قيمتها 80 ألف درهم، وذلك بفوز «إيه إف حكيم» باللقب، قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:33:06 دقيقة، بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف المدرب ارنست أورتيل، واسترد خالد النابودة سريعاً لقب كأس الوثبة ستايلونز لمسافة 1200 م، بمشاركة 9 خيول في الشوط الخامس، بعد أن خسره في الحفل السابق، عن طريق «نوف كي بي» في زمن قدره 1:19:39 دقيقة، بقيادة تاج أوشي أيضاً وإشراف ارنست أورتيل.

شوط الختام

وأما الشوط السادس الأخير من الحفل المخصص للخيول المهجنة الأصيلة على لقب سباق مدينة مصدر لمسافة 1400 م، وبمشاركة 14 خيلاً، وجوائز مالية 100 ألف درهم، فقد ذهب اللقب إلى «ليجندراي لانش» من إسطبل العفو للسباقات، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف فوزي ناس، وقطع البطل السباق في زمن قدره 1:24:62 دقيقة.

مفاجآت السباق

وأشاد عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، بالمستوى الذي قدمته الخيول التي شاركت في السباق التحضيري لكأس رئيس الدولة للخيول العربية، وخاصة من الخيول الأقل تصنيفاً، التي نجحت في قلب التوقعات، وتمثل ذلك في فوز الجواد «جاسر» من إسطبلات بن شهوان للخيول العربية، والذي توج بطلاً لهذا السباق، بالرغم من ابتعاده عن الترشيحات من الخبراء، لوجود خيول أعلى تصنيفاً منه شاركت معه في السباق، وقال إن تلك المفاجأة تؤكد قوة المنافسات في مضمار أبوظبي، واهتمام الملاك بالخيول، ورغبتهم في الوصول لمنصات التتويج.

الجولات الخارجية

وفي السياق، قالت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، إنه سيتم الإعلان قريباً عن الجولات الخارجية لكأس الوثبة ستاليونز، التي ستقام في جميع قارات العالم، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، انطلاقاً من حرص سموه على تشجيع الملاك في جميع دول العالم، على الاهتمام بالخيل العربي، الذي يعد رمزاً لتراث وتاريخ دولة الإمارات، وقالت إنه كذلك يتم حالياً التحضير للنسخة الحادية عشرة من المهرجان، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها وجولاتها، بعد الاستقرار على الأماكن والمضامير التي ستقام عليها السباقات.

تتويج

توّج عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، الفائزين عقب نهاية كل شوط، بحضور بعض الملاك والفرسان، ووسط متابعة الجماهير.