حمدان المنصوري: «مقاتل» أثبت جدارته على المضمار العشبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد حمدان المنصوري بمستوى البطل «مقاتل» الفائز في الشوط السابع والأخير وبحسمه للقب لصالحه في اللحظات الحاسمة من الشوط مؤكداً أنه أثبت قوته وجدارته على المضمار العشبي.

وقال المنصوري في تصريحات لـ«البيان الرياضي» إنه استقدم «مقاتل» من مزاد مزارع «شادويل» التي تمتلك سلالات طيبة ولم يجد الفرصة للمشاركة في سباقات المضمار العشبي حيث إن تصنيفه «77»، وحصل على فرصته في سباق «ميدان» الأخير ليؤكد جدارته. وأضاف المنصوري، إنه يملك نخبة من الخيول المميزة، وباع منها في المزاد، وهما «مبجل» و«فير ذا فيوري». وأشاد المنصوري بمستوى قوة السباقات في «ميدان» وهذا ما شهدناه في الشوط السابع الذي حسم بواسطة «الفوتوفينش».