سالم السبوسي: «مقرر» فاز بدون ضغوط.. والفارس سهّل المهمة

المصدر: دبي – البيان الرياضي

أشاد سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالفوز الذي حققه «مقرر» في مشاركته الأولى على المضمار الرملي بمضمار «ميدان»، حيث سبق له المشاركة على المضمار العشبي بميدان وإنجلترا .

وأضاف قائلا في تصريح لـ«البيان الرياضي»: مواصلة مشاركته على المضمار الرملي ووجهته المقبلة سيحددها المدرب إروين شاربي بعد التشاور مع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية. وقال السبوسي إن «مقرر» تمكن من الفوز بسهولة بدون أي ضغوط وسهل المهمة الفارس الذي قاد البطل لتحقيق اللقب.

سعادة

ومن جانبه، أعرب المدرب إروين شاربي عن سعادته للفوز الذي حققه «مقرر» على المضمار الرملي، مؤكدا بأنه ينحدر من نسل أمريكي متخصص في المضامير الرملية. وأكد شاربي احتمال مشاركة البطل في سباق «جبل علي للميل». كما أعلن عن مشاركة «زمام» في المسافات الطويلة، كما ستتجه المهرة «فوريا كروزادا» لمالكه افاز إسمويلوف إلى سباق «بلانشين» في كرنفال كأس دبي العالمي.