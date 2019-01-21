«روكيت باور» للبسطي بطل الشوط الرئيسي في «ميدان»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

شهد السباق العاشر لمضمار «ميدان» الذي أقيم أول من أمس برعاية «النابودة»، الكثير من الإثارة والقوة، حيث ظفر «مقرر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني «النابودة للهندسة المدنية» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، فيما حققت خيول محمد خليفة البسطي ثنائية، عبر «جيه بي سبيس» بطل الشوط الأول «مدرسة النابودة التجارية» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، و«روكيت باور» بطل الشوط الخامس الرئيسي «النابودة للإنشاءات» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي.

كما اقتنص «مقاتل» لمنصور المنصوري لقب الشوط السابع الختامي «النابودة للمقاولات» لمسافة 2400 متر على المضمار العشبي، عقب صراع مثير مع «دبلت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، الذي أدى إلى الاحتكام لـ«الفوتوفينش».

«جيه بي سبيس» نجم الافتتاح

ظفر «جيه بي سبيس» لمحمد خليفة البسطي بلقب الشوط الأول «مدرسة النابودة التجارية» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 2.00.35 دقيقة، وبفارق 10 أطوال عن الوصيف «جرسيان سبيريت» لأبوظبي ريسنغ بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب هلال العلوي.

وجاء ثالثاً «موالي» لمالكه إبراهيم هادي العفو بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس.

وفي الختام، قام كيفين ماسينتري، كبير المسؤولين التجاريين في شركة «النابودة للإنشاءات»، بتتويج أبطال الشوط.

«مقرر» بطل الثاني

حقق «مقرر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني «النابودة للهندسة المدنية» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزها 190 ألف درهم، وذلك بقيادة الفارس دين أونيل، وإشراف المدرب إروين شاربي، مسجلاً زمناً قدره 1.37.50 دقيقة، وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن «كليم ذي روزيز» لحمد راشد غدير، الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب سانديب جاداف.

وحل في المركز الثالث «البرناثي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس كريستوفر هايس، وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد.

وفي الختام، تسلم سالم السبوسي، مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، جائزة الشوط من كيفين بيرينس المدير العام في «النابودة» للخدمات المتخصصة.

«ناين بيلو » يقتنص الثالث

اقتنص «ناين بيلو زيرو» لإسطبل «العفو» للسباقات لقب الشوط الثالث «النابودة للبناء» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1.12.71 دقيقة، وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن الوصيف «بيتشكومبر باي» لـ«إيه سي إلينجتون» بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «بايريتس كوف» لحمد راشد غدير، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب سانديب جاداف.

وفي الختام، قام كونور بورن، مدير العمليات في «النابودة للإنشاءات»، بتتويج أبطال الشوط، حيث تسلم الجائزة المدرب فوزي ناس وابنه عبدالله ناس.

«بيج براون » يتوج بالرابع

حقق «بيج براون بير» لمزرعة «كيدار - فرانكي اوكونور» لقب الشوط الرابع «ترانس جلف للكهرباء والميكانيكة» لمسافة 2200 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 2.20.64 دقيقة وبفارق رأس عن «كوارتير فرانسيه» لمحمد خليفة البسطي، الذي جاء في المركز الثاني، بقيادة الفارس فرناندو جارا، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وحل ثالثاً «كاتشاو» لمالكه علي مختار بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وفي الختام قام كين موني رئيس العلميات في «ترانس جلف للكهرباء والميكانيكة» بتتويج الأبطال، حيث تسلم المدرب دووغ واتسون جائزة الشوط.

«روكيت باور» بطل الرئيسي

حقق «روكيت باور» لمحمد خليفة البسطي، لقب الشوط الخامس الرئيسي «النابودة للإنشاءات» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 205 آلاف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.24.09 دقيقة وبفارق رأس عن الوصيف «أظرف» لسلطان علي بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء ثالثاً «بيلنجز جيت» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس بن كورتيس وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وفي الختام قام ديفيد إيفانز المدير التنفيذي في «النابودة للإنشاءات» بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة أرون مينون نيابة عن المالك، بينما تسلم المدرب أحمد بن حرمش والفارس كونور بيسلي جائزتهما.

«الوشنال» يظفر السادس

ظفر «الوشنال» لمالكه ديل برينان بلقب الشوط السادس «النابودة ناشونال بلانت» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.39.49 دقيقة وبفارق نصف طول عن «روبين ويذرز» لماهر لطف الله وفوزي ناس، الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس.

وجاء في المركز الثالث «مزيد» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

والختام، قام كيفين ماكنتاير، كبير المسؤولين التجاريين في «النابودة للإنشاءات»، بتتويج أبطال الشوط.

«مقاتل» مفاجأة الختام

ظفر «مقاتل» لمنصور المنصوري بلقب الشوط السابع والأخير «النابودة للمقاولات» لمسافة 2400 متر على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 2.32.44 دقيقة، وبفارق أنف عن الوصيف «دبلت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب سانديب جاداف.

وجاء ثالثاً «فيل دو سول» لفوزي ناس، بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس.

وفي الختام، قام ديفيد إيفانز المدير التنفيذي في «النابودة للإنشاءات» بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة حمدان المنصوري نيابة عن المالك.

ترشيحات

أطاحت المفاجآت الكبرى في السباق بآمال وأحلام الجمهور في مسابقات الترشيحات، حيث لم يتمكن أحد من ترشيح 6 خيول فائزة.

ونجح سوداني من ترشيح 5 خيول فائزة، ليحصل على مبلغ 22 ألفاً و115 درهماً. وتمكن 5 أشخاص من ترشيح 4 خيول فائزة، لينال كل واحد منهم مبلغ 800 درهم. ونجح اثنان من الفوز بمسابقة الترضية للأشواط الثلاثية «44 نقاط»، ونال كل واحد منهما مبلغ ألف درهم. ولم ينجح أحد في الفوز بمسابقة الفئة المزدوجة للأشواط المبكرة، ولا الأشواط الوسطى، ولا الأشواط الأخيرة. كما لم ينجح أحد في الفوز بمسابقة «السوبر فيكتا»، ولا الفوز بمسابقة «السوبر هاي فايف» للشوط الأخير.