أحمد بن حرمش: احتمال مشاركة «روكيت باور» في جبل علي للميل

المصدر: دبي – البيان الرياضي

أشاد المدرب أحمد بن حرمش بالفوز القوي الذي حققه «روكيت باور» لمحمد خليفة البسطي في الشوط الخامس الرئيسي لمسافة 1400 متر، وذلك للمرة الأولى على المضمار العشبي، حيث سبق له الفوز ثلاث مرات من قبل بمضمار جبل علي.

وأضاف لـ«البيان الرياضي» أنهم سيرون حالة البطل عقب السباق ليحددوا إمكانية مشاركته في سباق «جبل علي للميل».

وقال بن حرمش إن المسافة المناسبة له 1400 متر والميل.

أداء

وأعرب بن حرمش عن ارتياحه للأداء الكبير الذي قدمه «مقاتل» بطل الشوط السابع قائلاً إن الأداء كان بمثابة مسك ختام الأمسية.

وأضاف أن هذه المشاركة الأولى للبطل في هذا الموسم على المضمار العشبي. وأوضح أن الفرصة لم تسنح له بالمشاركة على المضمار العشبي، حيث إن تصنيفه «77» ولكن الفرصة سنحت له ليحقق فوزاً غالياً عند خط النهاية .

وقال بن حرمش إن مستواه تطور بعد أن طولنا له المسافة وبإمكانه المنافسة على 2000 متر و2400 متر على العشبي.