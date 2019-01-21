السويسرية جانيكا تحلّق بجائزة طيران الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توّجت الفارسة السويسرية جانيكا سبرونغر وجوادها «بكاردي في دي ال»، بكأس جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى، من جولتين، بحواجز بلغ ارتفاعها 160 سم، وهي الجائزة الأفضل في بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز من الفئة الرفيعة، والتي اختتمت أول من أمس، ونظمها نادي دبي للفروسية، على ميدان مركز الإمارات للفروسية في دبي، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وأقيمت منافساتها الست على مدى أربعة أيام، وشارك في الجولة الأولى من الجائزة الكبرى 31 فارساً وفارسة، نجح منهم 9 فرسان في الانتقال إلى الجولة الثانية، منهم 4 فرسان بنتيجة أداء نظيف دون خطأ، وانتزعت جانيكا الصدارة من الفارس الإيطالي باولو بايني والفرس «أوتافا» الذي حل ثانياً، فيما نال جائزة المركز الثالث الفارس الألماني فيليب وايسهاوت على صهوة الفرس «شي فانتاستيك».

منافسات وأبطال

وفازت الفارسة البريطانية جورجيا تيم مع الفرس «زد سفن كارتينا» بصدارة منافسة لونجين لتجميع النقاط مع الجوكر، برعاية شركة لونجين، وصمم مسارها بـ 10 حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، عدا الحاجز الجوكر الذي يكون عادة أكثر ارتفاعاً، وشارك فيها 32 فارساً وفارسة، نجح منهم 7 فرسان في تجميع كامل النقاط (65 نقطة)، وأحرز الفارس الشاب عبد الرحمن أحمد أمين بالجواد «نيوتون آبوت» وصافة البطولة الدولية من فئة النجمتين برعاية ميدان، فيما كانت الصدارة للفارسة شارلوت مكولي بجوادها «فلنتينو توليير»، وظفر الفارس البرتغالي لويس سابينو على الجواد «دومينكا» بكأس عزيزي للتطوير العقاري، في جولة بمواصفات الجولتين، وصمم مسارهما بحواجز بلغ ارتفاعها 155 سم، وحلت ثانية الفارسة السويدية ليندا هيد المشاركة بالجواد «جارفيس»، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس البريطاني ويليام فونيل بالجواد «بيلي ديامو».

تطوير المهارات

وقال محمد عيسى العضب، مدير نادي دبي للفروسية، رئيس اللجنة المنظمة: نقدم اليوم نسخة جديدة من بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، بمشاركة أكبر من الدول ومن الفرسان الذين اجتذبتهم البطولة للمشاركة فيها، ولمسنا منهم جيد الانطباع عن كل الاستعدادات والتجهيزات التي قمنا بتوفيرها مع الجهات الراعية والمشاركة لإخراج الفعالية بالصورة التي تليق ببطولة دبي الدولية لقفز الحواجز والتي تزامنت معها بطولة دولية من فئة النجمتين لإفساح المجال لمشاركة المزيد من الفرسان وبخاصة لفرسان القفز من دولة الإمارات الذين لا يملكون مقومات المشاركة في الحدث الرئيس من فئة الخمس نجوم، وهو توجه يخدم تطوير مهارات الفرسان ويدفع بهم لمشاركات أرفع مستقبلاً، مع مواصلة العمل للتطوير والسير نحو الأفضل في رياضة القفز عموماً، وفي النسخة المقبلة من البطولة على وجه الخصوص.

روح الفريق

ومن جهته، عبر حمد الشامسي مدير البطولة عن شكره وامتنانه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على دعمهم لجميع أنشطة الفروسية وتطورها، وإلى سعيد بن حميد الطاير على دعم مؤسسة ميدان لمركز الإمارات للفروسية، وتمكينه من العمل بروح الفريق الواحد في كل النواحي الإدارية والفنية، وهو من أهم الأسباب التي ضمنت نجاح البطولة، وتحصلنا من المشاركين على آراء طيبة عن التجهيزات التي تم توفيرها، وأرضية الميدان وحتى الإسطبلات التي استقبلت جميع الخيول الزائرة خلال أيام البطولة، وشكر الشامسي جميع اللجان العاملة في البطولة، والجهات الإعلامية والتلفزيونية التي قامت بدورها في نقل الحدث بكل صوره المقروءة والمشاهدة.

تتويج ودروع

شهد منافسات الختام، عدد من ممثلي أندية الفروسية والجهات الراعية وجمور غفير تفاعل بإيجابية مع الاستعراضات التي قدمها نخبة الفرسان المشاركين من 30 دولة حول العالم، وأفضل نتائج فرسان المجموعة السابعة الذين يهمهم نيل المزيد من النقاط المؤهلة للمشاركة في كأس العالم للقفز، في الجولة التأهيلية قبل الأخيرة، والتي شهدتها بطولة دبي الدولية، وفي ختام مراسم تتويج الفائزين، أهدى رئيس اللجنة المنظمة للبطولة دروعاً تذكارية إلى الجهات التي لعبت دوراً إيجابياً خلال أيام فعالياتها مما أسهم في إنجاح البطولة.