400 خيل تتنافس في دولية الشارقة لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تنطلق يوم الخميس المقبل، منافسات بطولة الشارقة الدولية التاسعة عشرة لقفز الحواجز لفئة الثلاث نجوم، بمشاركة فرسان وفارسات من 42 دولة خليجية وعربية وأجنبية، ويقدر عدد الخيول المشاركة بـ 400 خيل، بمشارة أكثر من 200 فارس يتنافسوا على ألقاب 21 شوطاً، وتقام على مدى ثلاثة أيام بواقع 7 أشواط في كل يوم، وينظم البطولة نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون‪ ‬مع اتحاد الفروسية، وتقام تحت إشراف الاتحاد الدولي، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية بقيمة 750 ألف درهم، ينالها الفائزون وأصحاب المراكز المتقدمة‬‬‬، وتم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمقر النادي، بحضور الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية وسلطان خليفة اليحيائي مدير عام النادي، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين، وفاطمة السويدي من هيئة الإنماء السياحي بالشارقة، وعبدالله حميد ممثل شركة كافلو، والعديد من ممثلي الجهات الراعية.

دعم واهتمام

وأكد الدكتور غانم الهاجري الأمين العام للاتحاد، الدعم الكامل من الاتحاد لرياضة الفروسية بالدولة ولمثل هذه البطولات، خاصة بالتواصل مع الاتحاد الدولي للفروسية، ومعرباً عن سعادته والاتحاد الإماراتي بمنح الدولة استضافة مثل هذه البطولات الدولية، والتي تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها دولتنا برياضة الفروسية، والتي وصل أبناؤنا فيها للعالمية، ووجه الشكر لإدارة نادي الشارقة ولجميع وسائل الإعلام، ومن جانبه، أعلن سلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق عن إقامة بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز ذات فئة الخمس نجوم، والمانحة لنقاط التأهل لنهائي كأس العالم لقفز الحواجز 2019، وتمثل نهائي المجموعة الإقليمية السابعة، ومقرر إقامتها يومي 30 و31 يناير الجاري و1 و2 فبراير المقبل، وهي البطولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي بفئة الخمس نجوم التي تقام على أرض صالة مغلقة، وقد رصدت اللجنة المنظمة مبلغ مليونين وثلاثمائة ألف درهم جوائز للفائزين.

تعزيز السياحة والرياضة

وبدورها، أثنت فاطمة السويدي على رعاية هيئة الإنماء والسياحة بالشارقة مثل هذه البطولات، معربة عن سعادتها برعايتها، خاصة أنها تحظى برعاية واهتمام ودعم بلا حدود من حاكم الشارقة وولي عهده، مؤكدة أن هيئة الإنماء والسياحة تعمل على تعزيز المشهد السياحي والترفيهي والرياضي، وتمنت التوفيق للجميع.

21

يتضمن برنامج البطولة21 شوطاً، تقام على ميدان الصالة المغطاة والميدان الخارجي، تسعة أشواط منها من فئة 3 نجوم، وبها تفتتح البطولة فعالياتها على أرضية الميدان الداخلي صباح الخميس المقبل، وتختتم مساء السبت بشوط جائزة الشارقة الكبرى من جولتين على حواجز يبلغ ارتفاعها 150 سم بالميدان الرملي الخارجي، ويتزامن معها 12 شوطاً من المنافسات الدولية ضمن قوائم الاتحاد الدولي، منها ثلاثة أشواط لفئة الفرسان الأشبال، ومثلها للفرسان الناشئين (الجونيورز)، وجميعها تقام على ميدان الصالة المغطاة، وعلى الميدان الخارجي ثلاثة أشواط للفرسان الشباب، والأخرى في بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لمشاركة الفرسان أصحاب الخيول الصغيرة وتقام بالميدان الخارجي.