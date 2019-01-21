بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول تنطلق اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم، بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية، والتي تستمر لمدة 6 أيام بنادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة 634 من الخيول العربية الأصيلة من 228 مالكاً، وتنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف مباشر من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وتتضمن البطولة 8 فئات مقسمة على 30 شوطاً، وتتألف فئة المهرات بعمر سنة من 4 أشواط، والمهرات عمر سنتين 3 أشواط، والمهرات عمر 3 سنوات 3 أشواط أيضاً، والأفراس عمر 4 سنوات وما فوق 6 أشواط، وفئات الذكور تشمل الأمهار عمر سنة واحدة 4 أشواط، والأمهار سنتين 4 أشواط أيضاً، والأمهار 3 سنوات شوطين، والفحول 4 سنوات وما فوق 4 أشواط.