صقور بن مجرن تحصد جوائز كأس رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي ــ محمد صادق

شهدت فعاليات اليوم الخامس من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، والتي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين حالياً، بمنطقة الفلاح بالعاصمة أبوظبي، منافسة قوية في مسابقات العامة للملاك من المواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وسط مشاركة عدد كبير من الصقارين في أشواط الحر والشاهين، وأقيمت منافسات أمس عبر 8 أشواط لمسابقات الحر والشاهين فرخ وجرناس، وأسفرت النتائج عن فوز الصقرين «أدهم وختال» لحمد أحمد بن مجرن بالمركزين الأول والثاني في الشوط الأول المخصص لفئة الحر فرخ، وسيطرت على جوائز الشوط الثاني لفئة الحر جرناس، صقور حمد أحمد بن مجرن عبر كل من «1 و27 و10»، وفي فئة الشاهين فرخ كانت صدارة الشوط من نصيب الصقر «إس إس» لحسن ناصر عبد الله لوتاه، فيما كانت الوصافة من نصيب «111» لخلف خميس حمد المزروعي، وتصدر شوط الشاهين للجرناس في فئة العامة والمقيمين، الصقر «الداحوس» لسعيد عبد الله سيف القمزي، وجاء ثانياً «انفجار» لسهيل بطي محمد المهيري، وفي أشواط الملاك من أبناء دول مجلس التعاون، والتي انطلقت بشوط الحر الفرخ، تصدر «حراق» لعلي سعيد علي كميش، وكانت الوصافة لـ«لطام» لحسن علي حمد العرجاني، وفي شوط الحر جرناس احتل «شبابي» لمحمد إبراهيم البوعنين الصدارة، وحل ثانياً «نهاب» لفيصل مفرح حسن العجمي، وحلق «محبوب» لمبارك إبراهيم البوعنين بقمة الشاهين للفرخ، وجاء ثانياً «تفرج» لمحمد ذياب النعيمي، وفي آخر أشواط فئة الشاهين جرناس تصدر الصقر «درب» لمحمد إبراهيم البوعنين، وحل ثانياً «زلزال» لمبارك إبراهيم البوعنين.