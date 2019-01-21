الكشف عن تفاصيل كأس دبي الفضية للبولو اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعقد اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو 2019، مؤتمراً صحافياً صباح اليوم بفندق «بالاس» بالحبتور سيتي بدبي، للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس دبي الفضية، التي تنطلق منافساتها 25 يناير الجاري وتستمر حتى 8 فبراير المقبل، بمشاركة 8 فرق وبتصنيف عالٍ هو 18 جول، وسيتم إجراء مراسم قرعة البطولة وسط حضور اللجنة المنظمة وممثلي الفرق التي ستكشف النقاب عن لاعبيها المحترفين وألوان قمصانها التي ستلعب بها المباريات، وقال رجل الأعمال محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، إن البطولة تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، مما أسهم في هذه النجاحات، التي حلقت بالبطولة إلى العالمية، وأكسبتها سمعة ومكانة متميزة.