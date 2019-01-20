صقور «إف 3 كيه» تواصل حصد جوائز كأس رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تواصلت أمس ولليوم الرابع على التوالي، منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور في نسختها السادسة والتي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، بميدان الفلاح بالعاصمة أبوظبي، وشهدت فعاليات أمس إقامة مسابقات التلواح في فئتي بيو جير فرخ وجرناس لأصحاب السمو الشيوخ والتي شهدت إثارة كبيرة في مختلف الأشواط الخمسة التي أقيمت خلالها المنافسات، وواصلت صقور فريق إف 3 كيه، حصد جوائز البطولة، حيث خطفت لقب شوط الرمز المخصص لفئة بيو جير فرخ، عبر الصقر 11، كما سيطرت على المركزين الثاني والثالث من خلال الصقرين بي 1 وجي 261، وفاز بالشوط الثاني لفئة البيور جير فرخ، الصقر جي 50 من فريق إف 3 كيه أيضاً، وجاء ثانياً الصقر بي 272 من فريق النيف، وحل بي 66 من فريق إف 3 آر ثالثاً، وواصلت صقور فريق إف 3 كيه سيطرتها على منافسات الجير بيور، إذ نجحت في الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في الشوط الثالث عن طريق الصقور دي دبليو 2 ونيمو وجي دبليو 105، وفي شوطي البيور جرناس، جاء في صدارة الشوط الأول الصقر بي 9 من فريق إم أر إم، وفي الشوط الختامي الثاني، عاد فريق اف 3 كيه للقمة مجدداً على جناحي الصقر القايد الذي حلق في الصدارة، فيما كانت الوصافة من نصيب سليط من فريق إم أر إم، وقام خلف محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين بتتويج جميع الفائزين بحضور سلطان إبراهيم المحمود المدير التنفيذي للنادي.