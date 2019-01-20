«أبوظبي» يتوّج بكأس جمعية الإمارات للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توّج خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد بالهيئة العامة للرياضة، فريق أبوظبي للبولو، بكأس بطولة جمعية الإمارات وبنك أبوظبي التجاري للبولو، بنسختها الثانية، والتي أقيمت تحت إشراف جمعية الإمارات للبولو، وشهدت مشاركة 6 فرق، قادها العديد من أبناء الإمارات، إلى جانب عدد من اللاعبين المحترفين الأجانب، واحتضنها ملعب نادي ومنتجع ديزرت بالم بدبي، على مدار عشرة أيام حفلت بالندية والإثارة، وجاء تتويج فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني عقب فوزه المثير أول من أمس في النهائي على فريق الإمارات الوصيف بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بنتيجة 5/‏‏8.

الختام والتتويج

وعقب انتهاء المباراة النهائية، التي حضرها مارك بيترز الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري، ومن جمعية الإمارات ناصر الشامسي ونجيب خوري وطارق البواردي، توّج خالد المدفع راعي الختام فريق أبوظبي بكأس البطولة إلى جانب الهدايا القيّمة، كما تم تتويج فريق الإمارات الوصيف بالدروع والكؤوس التذكارية، وتم تقديم الهدايا العينية لفريق الحبتور ثالث الترتيب وديزرت بالم الرابع، كما تم منح جائزة أفضل وأقوى حصان بالبطولة، وتمتطيه سمو الشيخة ميثاء بنت محمد، ونال لاعب فريق أبوظبي جي جيراد كأس أفضل لاعب محترف، بتسجيله 6 أهداف، وفارس اليبهوني أفضل لاعب مواطن، كما قدمت الجمعية درعاً تذكارية إلى خالد المدفع راعي الختام، وسط حضور جماهيري غفير.

نهائي مسك الختام

ولم يكن الطريق سالكاً لفريق أبوظبي للفوز بالكأس على حساب فريق الإمارات، وكانت المباراة النهائية مسكاً للختام، حيث جاءت مثيرة متقلبة في أحداثها، وشهدت البداية الحذر الشديد من كلا الطرفين، وهو ما أدى إلى إضاعة العديد من الفرص رغم تقدم فريق الإمارات بهدفين مقابل هدف مع نهاية الشوط الأول، بل وواصل تفوقه ووسع الفارق في الشوط الثاني بالتقدم 1/‏‏4، لكن على عكس المنتظر، غاب فريق الإمارات عن التسجيل في الشوط الثالث، ما منح فريق أبوظبي تسجيل هدفين ويقلص النتيجة إلى 3/‏‏4، بل أنه قلب الدفة لصالحه مع نهاية الشوط الرابع بعدما تقدم لأول مرة 4/‏‏5، واستمر الحال في الشوط الخامس والأخير ووصل بالنتيجة النهائية 8/‏‏5.

لعبة مثيرة

وأبدى خالد المدفع، إعجابه الشديد باللعبة وأجوائها الممتعة وسط منافسة لم تخل من الإثارة والتحدي والعروض الجميلة التي يقدمها لاعبوها، وثمن المدفع التواجد الكبير من اللاعبين المواطنين بساحات اللعبة، والذين لم يبتعدوا كثيراً عن اللاعبين المحترفين، وخاصة بتواجد قامة كبيرة وهي الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم والتي منحت اللعبة مزيداً من القوة، وأسهمت بدرجة كبيرة بدخول العنصر النسائي بساحات اللعبة.

سعادة

أعرب فارس اليبهوني قائد فريق أبوظبي عن سعادته البالغة بفوزه بكأس البطولة وخاصة أنه جاء على حساب فريق كبير مثل الإمارات، واعتبره الأقوى والأكثر إثارة ومتعة بمشوار الفريقين، وشكل مسك ختام للبطولة التي شهدت الإثارة والتحدي ولم تخل من المفاجآت.