«سيكريت تريد» يخطف لقب «الجيمي» للخيول المهجنة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

خطف الجواد «سيكريت تريد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، وإشراف علي راشد الرايحي، وقيادة أوليفيه دوليز، لقب الشوط الثاني بسباق «الجيمي»، للخيول المهجنة الأصيلة، (تكافؤ)، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 2000م، على جائزة مالية 70 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني الجواد «انيشال»، لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وإشراف مصبح المهيري، وقيادة بن كورتيس، في حين حل ثالثاً الجواد «باركلايف»، لهناء رفاعي، وإشراف بيفرلي ديو تروم، وقيادة آدم ماكلين، وتألف السباق السادس للمضمار العيناوي من 7 أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة عدا الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وحضر السباق وتوّج الفائزين كل من فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام للسباقات بمضمار العين، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العالمي للخيول العربية الأصيلة، مدير عام الوثبة ستاليونز، كما شهده جمهور حاشد بلغ 8 آلاف من عشاق سباقات الخيل.

سلسلة الماراثون

وفاز الجواد «حرير الريف»، لإسطبلات العجبان، بقيادة فرناندو جارا بلقب الجولة الأولى من سلسلة ماراثون سباقات العين بالشوط السادس، للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 3200م (تكافؤ)، وعلى جائزة مالية 110 آلاف درهم، واحتل الجواد «شامخ الوثبة» لياس لإدارة سباقات الخيل، بقيادة ريتسارد مولن المركز الثاني، في حين جاء ثالثاً الجواد «محفوظ»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة تاج أوشيه.

كأس الوثبة

وتوج المهر «إيه اف مذهل»، لخليفة مطر محمد مطر النيادي، بقيادة إليون هنريك شافيز، بلقب الشوط الأول على كأس الوثبة ستاليونز، لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1400م، (تكافؤ)، على جائزة مالية 70 ألف درهم، ونال الجواد «نواف كيه بي»، لفريق بايرلي، بقيادة بن كورتيس المركز الثاني، وجاء ثالثاً الجواد «داسان دي ايه»، لخالد محمد رحمة الشامسي بقيادة كونور بيسلي.

لقب المقام

وانتزع الجواد «ايه اف الباهر»، لخالد خليفة النابودة، بقيادة تاج اوشيه، لقب الشوط الثالث بسباق المقام، للخيول العربية الأصيلة (تكافؤ)، لمسافة 2000م، على جائزة مالية 70 ألف درهم، وحل ثانياً الجواد الأشقر «من الإمارات»، لخليفة مطر محمد مطر النيادي، بقيادة برناندو بينيرو، وثالثاً الجواد «معالي»، لياس لإدارة سباقات الخيل، بقيادة ريتشارد مولن، وتألق المهر «زاهي مسقط»، لمزرعة مسقط للخيول العربية الأصيلة بقيادة بن كورتيس، في الشوط الرابع، وفاز بلقب سباق البصرة، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة 1800م، على جائز مالية 70 ألف درهم، واحتل المركز الثاني المهر «الثورا»، للخيالة السلطانية العمانية، بقيادة أشتيان مازور، وجاء ثالثاً الفرس «اليمامة مليح»، لبطي غمران القبيسي بقيادة برناندو بينيرو.

سباقا المرخانية والخزنة

ونجحت المهرة «كوثر الريف»، لإسطبلات العجبان بقيادة جيرالد أفرانش، في التتويج بلقب الشوط الخامس في سباق المرخانية، المخصص للخيول العربية الأصيلة للمهرات والفرسات توليد دولة الإمارات، لمسافة 1600م، على جائزة مالية 70 ألف درهم، وحلت ثانية المهرة «ايه اف صعبة»، لخالد خليفة النابودة، بقيادة تاج أوشيه، وجاءت ثالثة المهرة «جاب جابوب»، لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بقيادة فرناندو جارا، وفاز الجواد «المبهر»، للخيالة السلطانية العمانية بقيادة اشتيبان مازور، بلقب الشوط السابع والختامي، لسباق الخزنة، لمسافة 1000م (تكافؤ)، وعلى جائزة مالية 80 ألف درهم، واحتل المركز الثاني الجواد «ايه اف ثبور»، لخالد خليفة النابودة بقيادة أنطونيو فريزو، وجاء ثالثاً الفرس «جوري»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة فابريس فيرون.