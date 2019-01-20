74 خيلاً تتنافس في حفل مضمار أبوظبي الثامن

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يستضيف مضمار نادي أبوظبي للفروسية، مساء اليوم، حفل سباقاته الثامن في الموسم الحالي، والذي يتألف من 6 أشواط لا تخلو من الإثارة والندية، يتنافس فيها 74 خيلاً، بقيمة جوائز مالية تصل 515 ألف درهم، وستكون البداية بالشوط الأول لمسافة 1400 م، بمشاركة 14 خيلاً، من أبرزها والمرشحة للقب «بشاير»، و«حجر ورسان» و«جاب العفريت»، وفي الشوط الثاني على لقب سباق جزيرة الجبيل المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1600 م، يتنافس 14 خيلاً أيضاً، ومن الخيول المرشحة «هاي التيتود»، بجانب «براغ» و«منجز»، وأما الشوط الثالث، يشهد سباق جزيرة الفطيسي، بمشاركة 9 خيول فقط، تتنافس لمسافة 1600 م، ويبرز فيه «جارنيش» و«إيه إف العارفة»، ويجذب الشوط الرابع، الأبرز والأهم، الأنظار على لقب تحضيري سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 2200 م، وسيكون التنافس بين 14 خيلاً، وتبلغ جوائزه 100 ألف درهم، ويضم أقوى الخيول، منها «الزاهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والبطل «جوشوك» العائدة لإسطبلات العجبان، «أبو الأبيض»، أما الشوط الخامس، يشهد كأس نادي أبوظبي للفروسية لملاك الإسطبلات الخاصة، بمشاركة 9 خيول فقط، لمسافة 1200م، ويبرز فيه «داحس» و«دي آر بي»، والبطل «إيه آي سايب»، ويختتم الحفل بالشوط السادس على لقب سباق مدينة مصدر للتكافؤ، بمشاركة 14 خيلاً، لمسافة 1400 م، وتجتمع فيه نخبة من الخيول، منها «تفاخر» و«مجيب» العائدان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بجانب «إنفينسيبل سترايك» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم.