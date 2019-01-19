الإثارة تتجدد في «ميدان» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً، السباق العاشر لمضمار «ميدان» وهو خارج إطار سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، برعاية شركة «النابودة»، ويبلغ إجمالي جوائزها المالية 1.29 مليون درهم. وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الخامس «النابودة للإنشاءات» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، والذي سيشهد مشاركة 15 خيلاً، أبرزها «فاروق» و«شجي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وكل من «جي كيه شيسترون»، «روكيت باور»، «بيلنجز جيت»، و«جورج فيليرز» لمحمد خليفة البسطي. وتنصب الترشيحات نحو «بيلار أوف سوسايتي» للإمارات للسباقات الترفيهية والسيدة ربيكا بايرن وبن واتسون، «بولد ريكس» لمايك دي كوك، و«آبف نورمال» لمالكه ناصر عسكر.

الشوط الأول

يشارك في الشوط الأول «مدرسة النابودة التجارية» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، 16 خيلاً، أبرزها «شيفدوم» للشيخ حشر محمد آل مكتوم، «آيست آسيا» و«جيه بي سبيس» لمحمد خليفة البسطي، «باتر لاينز» و«جرسيان سبيريت» لأبوظبي ريسنغ.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «النابودة للهندسة المدنية» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، مشاركة 8 خيول، أهمها «تقاتل» و«مقرر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «البرناثي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ليثام سينت آنيس» لمحمد خليفة البسطي، و«ولفورد» لـ«تتش جولد للسباقات».

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث «النابودة للبناء» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، 6 خيول، أبرزها «تأمل» و«فوارق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «بايريتس كوف» لحمد راشد غدير، و«بيتشكومبر باي» لـ«إيه سي إينجتون».

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع «ترانس جلف للكهرباء والميكانيكا» لمسافة 2200 متر على المضمار الرملي، مشاركة 9 خيول، أبرزها «بيج براون بير» لـ«مزرعة كيدار - فرانكي اوكونور»، «كوارتير فرانسيه» لمحمد خليفة البسطي، «هيرالديك» لفريق «البيت متوحد».

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس «النابودة ناشونال بلانت» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، 13 خيلاً، أبرزها «جذور» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «مزيد» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «ستيل لايف» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، «الوشنال» لمالكه ديل برينان، و«سي إسكيمر» لأبوظبي ريسنغ.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع والختامي «النابودة للمقاولات» لمسافة 2400 متر على المضمار العشبي، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «براس رينج» و«دبلت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «فارير» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، «سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، «موهوب» لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم، «إيمبولي» لفالنتاين بختياروف ويفجيني كابوشيف.