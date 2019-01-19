المدرب سانديب: مشاركات «كابيزانو» تتركز في مسافة الميل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد المدرب سانديب جاداف بالفوز الرائع الذي حققه «كابيزانو» في الشوط الثالث لمسافة الميل مؤكداً في تصريح لـ«البيان الرياضي» بأن مشاركاته المقبلة ستكون في نفس المسافة، مذكراً بأن مشاركته الأولى في «ميدان» كانت في مسافة الميل بفبراير الماضي وحقق من خلالها الفوز بمهارة.

وقال سانديب إن «كابيزانو» أصله من أمريكا وينحدر من نسل الفحل «بيرناردني» الذي له إنجازات مشهودة.

وأضاف بأنه توقع ظهور «كابيزانو» بمظهر مشرف في السباق، وصدقت توقعاته بتفوقه على نخبة من أقوى الخيول الأعلى تصنيفاً. وتمنى سانديب أن يواصل البطل تألقه على هذا المستوى في مشاركاته المقبلة.