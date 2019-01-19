هيو أندرسون: سعداء بإنجازات جودلفين في الكرنفال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب هيو أندرسون، المدير العام لجودلفين في دبي وبريطانيا عن سعادته بالنتائج المشرفة التي حققتها خيول جودلفين خلال الكرنفال، والتي يشرف على تدريبها المدربان سعيد بن سرور، وشارلي آبلبي.

وقال أندرسون في تصريح لـ«البيان الرياضي» إنهم يتوقعون أن يكرر فريق جودلفين إنجازاته الماضية في أمسية كأس دبي العالمي 2019.

سعادة

ومن جانبه أشاد شارلي آبلبي بالانتصارات التي حققها فريق جودلفين خلال الأمسية الثالثة لكرنفال كأس دبي العالمي.

وأكد آبلبي في تصريحات لـ«البيان الرياضي» أن بطل الشوط الثاني «أسبوليني» ستكون وجهته المقبلة سباق «ند الشبا تروفي» وهي ذات المسافة التي ركض فيها البطل في الشوط الثاني «2810 أمتار».

وعن «بويتك شارم» بطلة بطولة «كيب فيردي» قال آبلبي: أنا مسرور بأداء «بويتك شارم» كما أن الفارس جيمس دويل منحها قيادة بارعة، لقد ساورنا القلق قليلا بشأن ما كنا سنفعله، كنا نخطط للتمركز بها خلف كوكبة الطليعة، لكن جيمس كان قلقاً من أنه إذا اندفعت مهرة بالجهة الخارجية، فإن ذلك سيوقظها ويحفزها على التقدم مبكرا.

وأضاف: لقد منح «بويتك شارم» قيادة رائعة، حيث اختبأ بها وأطفأ محركاتها وجعلها تهدأ وتستقر تماماً، وكنت واثقاً عندما استدارت حول المنعطف، كانت تنتقل دائماً بشكل جيد للغاية ونحن نعلم أن لديها قدرة على الانتقال السريع، وقد أنهت السباق بشكل جيد، من الناحية الذهنية، حققت المهرة تطورا جيدا هنا في دبي. كما أعلن آبلبي عن مشاركة «بويتك شارم» في سباق «بلانشين» يوم 14 فبراير المقبل لمسافة 1800 متر.

وأعرب آبلبي عن سعادته بالفوز القوي الذي حققه «فيرست نيشن» في الشوط الخامس، مؤكدا تطور مستواه مقارنة بمشاركاته السابقة في «نيوبري» 22 سبتمبر الماضي، مضيفا بأن البطل ما زال جواداً لسباقات الهانديكاب، ولكنه جواد طيب ومن الرائع أن يكون لدينا في الإسطبل، ونأمل في أن يتحسن مستواه أكثر حينما نشركه في مسافة أطول مرة أخرى.