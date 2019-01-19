سعيد بن سرور: «ثندر سنو» يستعد للمشاركة في سوبر ساترداي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعرب المدرب سعيد بن سرور عن سعادته للفوز الباهر والقوي الذي حققه «ديزرت فاير» في الشوط السادس والأخير وكان مسك ختام إنجازات جودلفين في السباق.

وأضاف قائلاً لـ«البيان الرياضي» إن البطل سبق له المشاركة في 3 سباقات ببريطانيا وهي ليستر وهاميلتون ويارماوث وحقق من خلالها الفوز مرتين، إذ انصبت مشاركاته في مسافة الميل وربع الميل «2000 متر».

وقال بن سرور إن الحصان البطل متطور وله مستقبل ويتوقع له النجاح في مشاركاته المقبلة.

وبالنسبة للبطل «ثندر سنو» حامل لقب كأس دبي العالمي 2018 أجاب بأنه يستعد ويتدرب للمشاركة في السوبر ساترداي 9 مارس المقبل، في الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم في الطريق للمشاركة في كأس دبي العالمي للمحافظة على اللقب.

وقال بن سرور إن «ثندر سنو» خاض مشاركات قوية من بينها «بريدرز كب كلاسيك» للفئة الأولى نوفمبر الماضي ولذلك تمت إراحته وهو يتدرب حالياً في دبي استعداداً للمشاركات الكبرى في مارس المقبل. وأكد مدرب جودلفين استعداد «بن بطل» حامل لقب «دبي تيرف» 2018 للمشاركة في السوبر ساترداي ثم الدفاع عن لقبه خلال أمسية كأس دبي العالمي 2019.