رباعية لـ «جودلفين» و«بويتك شارم» تقتنص لقب «كيب فيردي»

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا، خالد المهيري

خطفت خيول فريق «جودلفين» الأضواء في السباق الثالث لكرنفال كأس دبي العالمي برعاية «عزيزي» للتطوير العقاري بمضمار «ميدان» يوم الأول من أمس، إذ أحرز الإسطبل الأزرق الملكي رباعية قوية، حيث كانت البداية مع «إسبوليني» بطل الشوط الثاني «عزيزي ريفييرا» لمسافة 2810 أمتار على المضمار العشبي، و«بويتك شارم» بطلة الشوط الرابع الرئيسي «بطولة كيب فيردي» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، و«فيرست نيشن» بطل الشوط الخامس «عزيزي ستار» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، والختام مع «ديزرت فاير» بطل الشوط السادس «عزيزي مينا» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي.

كما أحرز «آي كيريك» لـ «هاسجروبن آي لوند إيه بي» لقب الشوط الأول «عزيزي فاريشتا» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، فيما ظفر «كابيزانو» لسلطان علي بلقب الشوط الثالث «عزيزي علياء» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي.

«آي كيريك» نجم الأول

ظفر «آي كيريك» لـ «هاسجروبن آي لوند إيه بي» بلقب الشوط الأول «عزيزي فاريشتا» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، وذلك بقيادة الفارس كارلوس لوبيز، وإشراف المدربة سوزان بيرنيكلينت، مسجلاً زمناً قدره 1.12.96 دقيقة، وبفارق 3 أطوال وربع الطول، عن الوصيف «هونورابل تريشر» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب كينيث ماكبيك.

وجاء في المركز الثالث «ليث» لجودلفين بقيادة الفارس سام هتشكوت، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

شارك في الشوط 7 خيول عقب انسحاب «لافاسبين» لمحمد خليل أحمد.

وعقب ختام الشوط، قام خضر بشير نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة «عزيزي» للتطوير العقاري بتتويج أبطال الشوط.

«إسبوليني» بطل الثاني

اقتنص «إسبوليني» لجودلفين لقب الشوط الثاني «عزيزي ريفييرا» لمسافة 2810 أمتار على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.57.14 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «ساسبيشس مايند» لـ «360 خيول الشمال للسباقات إيه بي» الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس إليون هنريك شافيز، وإشراف المدرب اندرو كيدني.

وحل ثالثاً «ريد جاليليو» لجودلفين بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

شارك في الشوط 7 خيول، وفي الختام قام أفضل خان المدير المالي في «عزيزي» للتطوير العقاري بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة هيو أندرسون، المدير العام لجودلفين في دبي وبريطانيا.

«كابيزانو» يخطف الثالث

حقق «كابيزانو» لسلطان علي لقب الشوط الثالث «عزيزي علياء» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس رويستون فرنش، وإشراف المدرب سانديب جاداف، مسجلاً زمناً قدره 1.38.06 دقيقة، وبفارق طولين وربع الطول عن الوصيف «ذا جريت كولكشن» لزاور سكريكوف بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «جالفنايز» لحامد رادان، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون.

شارك في الشوط 11 خيلاً، وفي الختام قام يوسف مهرابي المدير التنفيذي للعمليات في «عزيزي» للتطوير العقاري بتتويج الأبطال، حيث استلم الجائزة محمد سلطان السبوسي ومحمد عبيد الكعبي.

«بويتك شارم» تحرز الرئيسي

اقتنصت «بويتك شارم» لجودلفين لقب الشوط الرابع الرئيسي «بطولة كيب فيردي» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي برعاية «عزيزي» للتطوير العقاري، والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1.36.46 دقيقة، وبفارق 4 أطوال عن الوصيف «عصوف» لجودلفين بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «فوريا كروزادا» لمالكه افاز إسمويلوف، بقيادة الفارس انطونيو فريزو، وإشراف المدرب إروين شاربي.

شارك في الشوط 6 خيول، وفي الختام قام مرويس عزيزي رئيس مجلس إدارة «عزيزي» للتطوير العقاري بتتويج الأبطال، حيث استلم هيو أندرسون، المدير العام لجودلفين في دبي وبريطانيا الجائزة نيابة عن المالك، فيما تسلم الدكتور رود دانيال نيابة عن المدرب، فيما استلم الفارس جيمس دويل جائزته.

«فيرست نيشن» يقتنص الخامس

ظفر «فيرست نيشن» لجودلفين بلقب الشوط الخامس «عزيزي ستار» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، ذلك بقيادة الفارس بريت دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.01.95 دقيقة، وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «نورديك لايتس» لجودلفين الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس كولم آودنهو، وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وحل ثالثاً «إيرنشو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب سانديب جاداف. شارك في الشوط 10 خيول، عقب انسحاب «هاي إند» لجودلفين. وعقب ختام الشوط، قام فرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي» للتطوير العقاري بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة جورو سوكافانام نيابة عن المالك.

«ديزرت فاير» مسك الختام

حقق «ديزرت فاير» لجودلفين لقب الشوط السادس والأخير «عزيزي مينا» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، بقيادة الفارس كريستوفر هايس، وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.36.84 دقيقة، وبفارق رقبة عن الوصيف «ريس داي» لجودلفين بقيادة الفارس روان سكوت وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وحل ثالثاً «بدوانز ستوري» لجودلفين بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

شارك في الشوط 11 خيلاً عقب انسحاب «مسدس» لنقابة بورسلي للسباقات.

وفي الختام، قام فؤاد عزيزي المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق بشركة «عزيزي» للتطوير العقاري، بتتويج الأبطال الفائزين، حيث تسلم الجائزة جورو سوكافانام نيابة عن المالك.

مفاجآت

تسببت المفاجآت الكبرى في السباق بالإطاحة بآمال الجمهور في مسابقات الترشيحات، إذ لم يتمكن أحد من ترشيح 6 خيول فائزة، ولا ترشيح 5 خيول فائزة.

وتمكن 109 أشخاص من ترشيح 4 خيول فائزة، و تم اختيار 27 شخصاً لينال كل واحد منهم مبلغ 500 درهم.

ونجح الأردني أحمد يوسف محمد في الفوز بمسابقة الفئة المزدوجة المبكرة ليحصل على 45 ألف درهم.

وتمكن الهندي نارات سينغ من الفوز بمسابقة «السوبر هاي فايف» وجائزتها 25 ألف درهم.

ونجح 5 أشخاص في الفوز بمسابقة الترضية للأشواط الثلاثية وحصلوا على أعلى النقاط «44 نقطة» وتم اختيار شخصين لينال كل واحد منهم مبلغ ألف درهم وهما بروادن محمد أسلم وعلي عبدالله خان.