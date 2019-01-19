ترحيب ألماني بفرسان دولية دبي للحواجز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رحب الفارس الألماني يورغ نيفي على صهوة الفرس «بي إي أبيرل في ايه»، بفرسان وفارسات بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز 2019، محرزاً كأس جائزة شوط طيران الإمارات الترحيبي في بداية منافسات البطولة من فئة الخمس نجوم، والتي تتضمن 6 منافسات من العيار الثقيل متعدد المواصفات والتصميمات، شهد المنافسة وتوّج الفائزين محمد الهاشمي نيابة عن طيران الإمارات راعية الشوط الترحيبي.

مواصفات خاصة

وجاءت المنافسة بمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، وقبل تحديات المشاركة فيها 32 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 16 فارساً بنسبة نجاح بلغت 50 %، ليصبح عامل الزمن هو الحكم الفصل في تحديد مراكز الفرسان، وأفضل زمن دون خطأ في المرحلة الثانية حققه الفارس يورغ نيفي بالفرس «أبيرل» بعد نجاحه في إكمال المرحلة الثانية في (33.66) ثانية تقدم به الفرسان على منصة التتويج، وحصل على جائزة المركز الثاني الفارس الإيرلندي مارك مكولي وأنهى المرحلة الثانية مع «ميبلو» في زمن منافس بلغ (33.74) ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث للفارس البرتغالي لويس سابينو والجواد «يونيسكو دي روت» وأكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ (33.83) ثانية.

احتفاء

للمرة الثانية في أول أيام بطولة دبي الرفيعة يعزف السلام الوطني الألماني، وفي هذه المرة احتفاء بفوز الفارس الألماني فليب وايسهاوت وهو يحقق الفوز الثاني على صهوة الجواد «بيلو هوريزون» وباسم فرسان ألمانيا في واحدة من أهم منافسات البطولة، والتأهيلية إلى الجائزة الكبرى في البطولة والتي ستقام في ختام فعاليات منافساتها مساء اليوم، وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، وشارك فيها 64 فارساً وفارسة، نجح منهم 23 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، ونال الصدارة وأصبح أول المتأهلين الفارس الألماني فليب وايسهاوت والجواد «بيلو هوريزون» بعد أن أكمل الجولة في الزمن الأفضل وبلغ (59.06) ثانية.

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عقب تتويجه بالصدارة قال الفارس نيفي إن الفرس «أبيرل» عمرها 10 سنوات، وأكمل معها سنة واحدة في ميادين القفز، وأفضل نتائجه معها كانت المركز الثاني في منافسة الجائزة الكبرى لبطولة دبي العام الماضي.