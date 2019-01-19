مرويس عزيزي: نفخر بالرعاية والشراكة مع «ميدان»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب مرويس عزيزي رئيس مجلس إدارة «عزيزي» للتطوير العقاري عن فخره وإعزازه برعاية السباقات بمضمار «ميدان» العالمي الذي يستضيف أرقى السباقات العالمية وأقواها، من أبرزها كأس دبي العالمي.

وأضاف قائلاً في تصريح لـ«البيان الرياضي» إن اختيار الرعاية في «ميدان» كان قراراً صائباً وحكيماً نظراً للحضور الجماهيري الكبير ومشاركة أقوى الخيول العالمية وهذا مكان رائع للترويج للشركة من الناحية الإعلامية. وأضاف قائلاً بأنهم سعداء بشراكتهم الإستراتيجية مع «ميدان» والتي تمتد إلى خارج حدود الدولة حيث يرعون سباقات القدرة أيضاً في أوروبا.