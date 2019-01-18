7 أشواط مثيرة في سباق مضمار العين السادس اليوم

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ينظم نادي العين للرماية والفروسية والغولف، اليوم، سادس سباقاته بالموسم، والذي يتضمن كالمعتاد 7 أشواط، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، عدا الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، والشوط الأول مخصص لسباق أصحاب الإسطبلات الخاصة، بمشاركة 15 خيلاً تتسابق لمسافة 1400 م (تكافؤ)، وأما الشوط الثاني مخصص للخيول المهجنة الأصيلة (تكافؤ)، لمسافة 2000 م، ويشارك فيه ثلاثة خيول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، هي: (بايباودركورت وانيشال) وانري)، وتستمر الإثارة بالشوط الثالث لمسافة 2000 م (تكافؤ)، فبينما يتطلع الجواد (آر بي فاير أب)، لتكرار فوزه السابق بهذا المضمار على نفس المسافة، وأمام الخيول المبتدئة فرصة سانحة في الشوطين الرابع والخامس لتأكيد الجدارة، حيث يشارك بالرابع 15 خيلاً تتسابق لمسافة 1800 م، أبرزها المهر (الثورا)، والخامس لمسافة 1600 م تشارك فيه عدد من الخيول يتقدمها (مرايا) للفوز بالصدارة، ويشهد السباق السادس، إقامة الجولة الأولى من سلسلة ماراثون العين، لمسافة 3200 م وعلى جائزة مالية 110 آلاف درهم، ويشارك في هذا الشوط خيول قوية أبرزها (شامخ الوثبة) و(لو راينال)، و(برج الريف)، وفي ختام الأمسية يقام سباق السرعة لمسافة 1000 م (تكافؤ)، بمشاركة خيول متميزة يبرز منها (أيه أف ميقات) و( نرجس) و(إي أس تانغو). .