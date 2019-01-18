صقور الظفرة تواصل تألقها في كأس رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي ــ محمد صادق

واصلت صقور الظفرة تألقها في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، والتي انطلقت أول من أمس، بميدان الفلاح بالعاصمة أبوظبي، وذلك في نسختها السادسة التي تشهد مشاركة 298 صقاراً من مختلف إمارات الدولة، وشهدت منافسات اليوم الثاني، تتويج صقور الظفرة 1 بشوط الرمز المخصص لفئة «جير شاهين فرخ» لأصحاب السمو الشيوخ، وذلك بعد أن نجح الصقر «64» في خطف المركز الأول، متفوقاً على الصقر 47 من فريق «إف 3 كيه» الذي حل ثانياً، فيما جاء ثالثاً الصقر 85 من فريق صقور الظفرة 1، وأسفر الشوط الثاني المخصص لـ «جير شاهين فرخ» عن فوز صقور الظفرة 2، وذلك عن طريق الصقر 146 الذي حقق أسرع زمن في المنافسات، وحل ثانياً الصقر «جيه إس» من فريق النيف، وثالثاً الصقر 329 من فريق «إف 3 كيه»، وفاز بالشوط الثالث المخصص لمسابقة التلواح «جير شاهين فرخ»، الصقر 296 من فريق «إف 3 كيه»، وتصدر الشوط الرابع وأول أشواط الجرناس، صقور «إف 3 كيه» بعد أن خطف الصقر «جي 17» المركز الأول، فيما حل «إيه 2» من صقور الظفرة في المركز الثاني، وشهد آخر أشواط فئة الشواهين والمخصص للجير شاهين جرناس فوز الصقر رماح من فريق «إم 7» بلقب الشوط، متقدماً على الصقر «بي 68» من فريق اليلايس، فيما جاء في المركز الثالث «إكس 6» من فريق «إف 3 كيه»، وتوّج الفائزين سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين وسط حضور مميّز من الصقارين المشاركين في الحدث.