سيطرة إماراتية في دولية دبي لقفز الحواجز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سيطر فرسان الإمارات لقفز الحواجز، على صدارة منافسات اليوم الأول للبطولة الدولية لقفز الحواجز، والتي انطلقت عصر الأربعاء في دبي، والتي ينظمها نادي دبي للفروسية، ويستضيفها مركز الإمارات للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتصطحب البطولة معها شركاء تطورها، والداعمين لمسيرتها، ورعاة أشواطها الستة من فئة الخمس نجوم، والأشواط الخمسة من فئة النجمتين، وهم مجموعة ميدان الراعي الرئيس، طيران الإمارات، لونجين، عزيزي للتطوير العقاري وجلف نيوز.

جاء الفوز الأول لفرسان الإمارات، بتوقيع الفارس الشيخ علي بن عبد الله القاسمي، في افتتاحية المنافسات، وسجل أفضل زمن بصحبة الفرس «ساغا دو لا روك»، ونال كأس المركز الثاني، الفارس سالم أحمد السويدي بالجواد «سناب جاك»، وفاز بجائزة المركز الثالث، الفارس السعودي مشاري الحربي، والفرس «فيرونا»، كما أعاد ثلاثة فرسان سيناريو الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، في منافسة ميدان للسرعة على حواجز ارتفاعها (130) سم، وفيها حقق الفارس الشيخ علي القاسمي فوزاً جديداً، أكمل به أول ثنائية في بطولة النجمتين على صهوة الفرس «ساغا دو لا روك»، ونال جائزة المركز الثاني، الفارس سالم أحمد بالجواد «سناب جاك»، والثالث الفارس السعودي مشاري الحربي والفرس «فيرونا».

وحقق الفارس محمد شافي الرميثي، فوزاً مهماً بالجواد «بيوك»، في تأهيلية الجائزة الكبرى لبطولة النجمتين، وأصبح على رأس قائمة تضم 10 فرسان، ضمنوا التأهل للمشاركة فيها. وأحرز الفارس السوري قتيبة الدوغلي، بالجواد «كوينزلاند إي»، الفوز بكأس المركز الأول في منافسة من مرحلتين، لحواجز بلغ ارتفاعها (140).