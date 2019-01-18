«سمحة» تحلّق بناموس شوط الحول المفتوح

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، منافسات اليوم الأخير لمهرجان محمد بن زايد للهجن «التلة ــ 2019»، والذي انطلق في الثاني عشر من يناير الجاري، كما شهد المنافسات، الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن، من جميع أبناء دول مجلس الخليجي، واستطاعت «سمحة» لحميد سعيد النيادي، أن تحلق مع ناموس الشوط الرئيس الأول، والمخصص للحول المفتوح، وتنتزع السيف+2 مليون ونصف درهم، بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 12:40:6، وجاءت «زعفرانة» لعلي فرج بن حمودة الظاهري في المركز الثاني، بزمن قدره 12:44:3، وفي المركز الثالث، وصلت «الذيبة» لسالم بن سيف بن كليب الكتبي، بزمن قدره 12:45:3.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني، والمخصص للزمول المفتوح، كان الموعد مع «برلين» لحربي حمد نهيان العامري، والذي استطاع يحلق مع البندقية+ مليون ونصف درهم، بعد أن قطع مسافة الشوط الشوط بزمن بلغ 12:58:5، محققاً المركز الأول، ووصل في المركز الثاني «مبلش» لسعيد حمد دري الفلاحي، بتوقيت قدره 13:02:4، وجاء «الدرع» لسالم حمد بالزفنة العفاري في المركز الثالث، بتوقيت قدره 13:04:5، وفي الشوط الثالث، والمخصص للحول المحليات، حلقت «الشامخة» لعيسى علي سعيد دري المنصوري، مع ناموس الشوط والمركز الأول، ليكسب السيف+2 مليون ونصف درهم، وأنهت مراحل الشوط بزمن قدره 12:51:1، وجاءت في المركز الثاني «الاتحادية» لحميد سعيد النيادي، بزمن قدره 12:52:4، وفي المركز الثالث، وصلت «النشلة» لمظفر محمد بن خموشة العامري، بزمن قدره 12:52:9.

فوز «مياس»

وفي الشوط الرابع، والمخصص للزمول المحليات، والجائزة بندقية+ مليون ونصف درهم، فاز «مياس» لفرج علي بن حمودة الظاهري، بالمركز الأول وناموس الشوط، بعد أن أنهى مراحل السباق بزمن قدره 13:01:3، تاركاً المركز الثاني لـ «شاهين» لسليم سالم بن قنزول العامري، والذي أنهى مراحل الشوط في 13:04:1، وجاء «مشكور» لمانع خليفة بالرشيد السويدي، في المركز الثالث، بتوقيت قدره 13:08:3، وبعد ختام السباقات، توج معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، الفائزين بأشواط الرموز، بالمنصة الرئيسة لميدان الذيد.

الفترة الصباحية

وكانت المنافسات الصباحية لفئة الحول والزمول، والتي أقيمت على أرضية ميدان الذيد بإمارة الشارقة، قد شهدت فوز «شذى» لبطي محمد راشد الغفلي، بناموس الشوط الرئيس للحول محليات، وسجلت «شذى» انتصارها من مسافة 8 كم، بزمن قدره 12:59:06 دقيقة، وحلقت «ريام» لجاسم سيف طوق العليلي، على قمة الأصايل في الشوط الثاني للحول المهجنات، بعدما قطعت رحلة السباق بزمن قدره 12:55:05 دقيقة «أفضل توقيت»، محققاً المركز الأول والناموس.

وخطف «العساس» لمطر حمد عبد الله فلاق الكتبي، ناموس الشوط الثالث زمول محليات، بزمن قدره 13:13:01دقيقة، وانتزع «ناصي» لهزيم إبراهيم سيف المسافري، المركز الأول للشوط الرابع، للزمول محليات، بجدارة، بعد أن قدم عرضاً مميزاً، وقطع مسافة السباق بزمن قدره 13:13:0 دقيقة، وفي الشوط الخامس حول محليات، كانت الصدارة لـ «مياسة» لمظفر محمد خموشة العامري، لتقود الركب نحو خط النهاية، وتعانق الناموس بزمن قدره 12:57:03 دقيقة.