اختيار 12 حكماً لبطولة دبي الدولية للجواد العربي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختارت اللجنة المنظّمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، 12 حكماً عالمياً، لتحكيم النسخة الـ 16 من البطولة التي ستقام في قاعات زعبيل 6،5،4 في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 21 إلى 23 مارس المقبل، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، لإجراء مراسم قرعة اختيار الحكام، بحضور قصي عبيد الله المدير العام للبطولة، وأمينها العام، وعادل الفلاسي المدير التنفيذي للبطولة، وأسماء الشريف مديرة معرض دبي الدولي للخيل، وعدد من الشخصيات الصحافية والإعلامية، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، حيث تم اختيار 10 حكّام رئيسين، منهم 6 حكام من أوروبا، وحكمان من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، وحكمان من الاتحاد الروسي والأسترالي، بالإضافة إلى حكمين احتياطيين.

مراسم القرعة

أسفرت القرعة عن اختيار الحكم الهولندي سيدس بيكر، والأسترالي غراهام سميث، والإيطالي فرانشسكو سانتورو، والفرنسي ريتشارد بيلستروم، والنمساوي فرناند هيومر، وإيرينا ستيجلر من الاتحاد الروسي، وفان هي مارتيني من بلجيكا، والألمانية ميشيلا ويندر، وجريج جالوم من الولايات المتحدة الأمريكية، ولويز روكو من البرازيل. كما تم اختيار حكمين احتياطيين، هما جون لوف من بريطانيا، وتيري هولمز من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم عادل الفلاسي مراسم القرعة، مؤكداً أن اللجنة المنظمة قامت باختيار الحكام قبل انطلاق البطولة بوقتٍ كافٍ، من أجل عمل الترتيبات اللازمة، كما حرصت على اختيار حكام احتياطيين، في حال اعتذار أي حكم، أو اعتراض بعض المشاركين عليه، مشيراً إلى أن الحكام المشاركين، يتوفر فيهم عنصرا الخبرة الدولية والسمعة الطيبة. وشرح المدير التنفيذي للبطولة، نظام القرعة التي جرت أمام الحضور في صندوقين، الأول يضم حكاماً من أوروبا، والثاني يضم حكام الولايات المتحدة والبرازيل، حيث تم اختيار ثمانية حكام من الصندوق الأول، وحكمين من الصندوق الثاني، وبعدها تم جمع ما تبقى من الصندوقين معاً، لاختيار الحكمين الاحتياطيين.

مفاجأة لمربط دبي

أكد محمد التوحيدي المدير العام لمربط دبي للخيول وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي للمربط عن المشاركة بخيول جديدة يتوقع أن تكون مفاجأة البطولة. مؤكدين المشاركة بفخر الإنتاج في البطولة وفي المعرض والمزاد المصاحب لها.

وأكدا في تصريح لـ«البيان الرياضي» مشاركة إسطبل دبي إلى جانب الملاك المواطنين والعرب من مجلس التعاون.

واستطردا بأن الإسطبل سيشارك بخيول جديدة ستكون مفاجأة جديدة للبطولة التي تشهد تزايداً كبيراً بالمشاركة من مختلف دول العالم.

فتح باب التسجيل

وكشف مدير عام البطولة، عن فتح باب التسجيل أمام المشاركين خلال الأيام القليلة القادمة، والتي تبدأ دائماً بعد اختيار الحكام، وأكد أن هناك الكثير من الفعاليات، سوف تقام على هامش البطولة، وبالتزامن معها، في مقدمها الدورة الـ 15 من معرض دبي الدولي للجواد العربي، ومزاد الخيول، هذا بالإضافة إلى تنظيم عروض البوني، واستعراضات الخيول الإسبانية، وغيرها من الفعاليات الأخرى التي تجتذب جميع أفراد الأسرة.

أجمل الخيول

وأكد قصي عبيد الله، أن اللجنة المنظمة، تسعى عاماً بعد عام، إلى رفع مستوى البطولة وتصنيفها، من خلال وضع شروط صارمة، لضمان مشاركة أجمل الخيول في العالم، والخيول المحلية الحاصلة على بطولات عالمية، كما سيشارك بها بالطبع خيول جديدة، تسعى للفوز باللقب الغالي، وبجوائز المسابقة الأغلى في هذا النوع من البطولات، والبالغة 4 ملايين دولار أمريكي.

وقال: «نحن نركّز على مشاركة النخبة، وذلك لأن بطولة دبي للجواد العربي، هي بالفعل أقوى بطولة في المنطقة، وأشار إلى أن اختيار الحكام، يتم بشفافية عالية، ودائماً يكون أمام كاميرات التليفزيون والصحف، لأن الأهم هو المصداقية، والشفافية»،