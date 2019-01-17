«بويتك شارم» لجودلفين تواجه التحدي في «كيب فيردي»

المصدر: دبي-بهاء الدين عطا

يستضيف مضمار ميدان العالمي، مساء اليوم، السباق الثالث لكرنفال كأس دبي العالمي، برعاية عزيزي للتطوير العقاري.

ويتضمن 6 أشواط قوية، أبرزها الرابع «كيب فيردي» للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر للفئة الثانية، وقيمة جائزته 250 ألف دولار أمريكي. وتتنافس خلاله 7 مهرات، تتصدرها «فوريا كروزادا» لمالكها إفاز إسماعيلوف، بقيادة أنطونيو فريزو وإشراف إروين شاربي.

وأبرز المرشحات «بويتك شارم» لجودلفين، بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، و«فيكتوري ويف» لجودلفين، بقيادة كيفن ستوت وإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«بيري لينا» لمالكها فيداي كاهرمان، بقيادة سليم كايا وإشراف بويراز، وتسعى لانتزاع اللقب كل من: «عصوف» لجودلفين، بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «مونزا» بقيادة كارلوس لوبيز وإشراف بي أولسن، و«ميا تيسورو» لمالكها ديرون بيرسون، وقيادة ستيفن دونوهو وإشراف فيلويز.

سجل مشرف

يحتفظ جودلفين بسجل مشرف في سباق ج2 كيب فيردي، على المسار العشبي، والذي يمثل قمة الحفل الثالث من كرنفال كأس دبي العالمي بميدان، اليوم الخميس.

وسيطر الشعار الأزرق الملكي، على قائمة شرف هذا السباق، الممتد على مسافة الميل، ومخصص للمهرات والأفراس، مسجلاً ستة انتصارات خلال الدورات الثماني الماضية من هذا السباق، تشمل فوز «سجع» (2013)، «فيري سبيشال» (2016 و2017)، ثم «بروميسنغ رن» (2018).

الافتتاح

تبدأ انطلاقة السباق بالشوط الأول الافتتاحي، برعاية «عزيزي فاريشتا» لمسافة 1200 متر، وجائزته 135 ألف دولار أمريكي، ويتنافس خلاله 8 خيول قوية، يتصدرها «آي كيرك» بقيادة كارلوس لوبيز.

وأبرز المنافسين على لقب الشوط «أونر أبل تريشر» لهارولد ليمير، بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف ماكبيك، «وسيم» لإسماعيل محمد، بقيادة فابريس فيرون، «المنارة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي وإشراف دوغ واتسون.

«بوب ذا هود» لتتش غولد ريسينغ، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «إينوبلد فريند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بإشراف أحمد بن حرمش، و«ليث» لجودلفين، بقيادة سام هتشكوت وإشراف سعيد بن سرور.

صراع الأقوياء

يشهد الشوط الثاني لمسافة 2810 أمتار «عزيزي ريفيرا»، وجائزته 175 ألف دولار، صراعاً شرساً بين الأقوياء في الشوط. ويتنافس خلاله 7 خيول قوية، يتصدرها «ريد غاليليو» لجودلفين، بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور.

ومن أبرز المرشحين «إسبوليني» لجودلفين، بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، «أبيرد» لخليفة بن دسمال، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ديفيد سيمكوك، «سبيدو بوي» لبول وليامز وإشراف إيان وليامز، «جوك بوكس جايف» لملبورن 10 ريسينغ، بقيادة كريستوفر هايس وإشراف جون أوسبورن، «ريو تيغري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سانديب جاداف، و«سسبيشوص مايند» لـ 360 نورث هورس ريسينغ، بقيادة اليون شافيز وإشراف إيه. كيدني.

الشوط الثالث

ينتظر أن يشهد الشوط الثالث «عزيزي الياه» لمسافة 1600 متر، على المضمار الرملي، وجائزته 135 ألف دولار، صراعاً ساخناً بين النخبة، حيث يتنافس 10 خيول في الشوط، يتصدرها الأعلى تصنيفاً «105» «سيكريت أمبيشن» لناصر عسكر، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار. إلى جانب «فيتزجرالد» لبطي بن طوق المري، بقيادة زفير زياني وإشراف سانديب جاداف، «آيريش فريدوم» بقيادة تاغ أوشي وإشراف ساتيش سيمار، «غالفانايز» لحميد رادان، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «روديني» لعبد الله سعيد النابودة، بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «بلاتا أوبلومو» بقيادة كارلوس لوبيز، «براكو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة كريستوفر هايس وإشراف نيكولاس باشالارد، «ذا غريت كولكشن» لمالكه زاور سيكريكوف، بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، «كابيزانو» لسلطان علي، بقيادة رويستون فرنش وإشراف سانديب جاداف، و«ديزررت فروست» لجودلفين، بإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«هورنسبي» لماجد علي المرزوقي، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سانديب جاداف.

الشوط الخامس

يتوقع أن يشهد الشوط الخامس لمسافة 2000 متر «عزيزي ستار»، صراعاً شرساً وقوياً بين 10 خيول متقاربة المستوى، يتصدرها «إيرنشو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سانديب جاداف.

وأبرز المرشحين للقب «ماونتن هنتر» لجودلفين، بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «جارف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي وإشراف علي الرايحي، «نورديك لايتس» لجودلفين، بقيادة كولم دونوهو وإشراف شارلي أبلبي، «دارك ريد» بقيادة كريستوفر هايس وإشراف إيد دنلوب، «فيرست نيشن» لجودلفين، بقيادة بريت دويل، «هارلان سترونغ» بقيادة دين أونيل وإشراف كيه ماكبيك، «هاي إيند» لجودلفين، بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور، «بوهواري بانسوك» لمالكه دوسون ليم، بقيادة بيرمارد فايدهيربي وإشراف بي رايس، و«سيليستيال سفيريس» لجودلفين، بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي. و«بيغ شالانج» لجودلفين، بقيادة كيفن ستوت وإشراف سعيد بن سرور.

مسك الختام

يعتبر الشوط السادس الأخير لمسافة 1600 متر «عزيزي مينا»، من بين أقوى الأشواط اليوم. ويتنافس خلاله 12 خيلاً قوياً، يتصدرها «كي فيكتوري» لجودلفين، بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، «سياتل فور باي» بقيادة وليام لي وإشراف ديفيد مارنان، «سيوف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايك دي كوك، «فاير أوي» لنقابة فاير أواي، بقيادة أوليفيه دولوز وإشراف مايك دي كوك، «فلاي آت دون» لجودلفين، بقيادة كولم دونوهو وإشراف شارلي أبلبي، «مراقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم..





274 ألف درهم جوائز الجمهور في مسابقات الترشيحات

رصدت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول بمضمار ميدان العالمي جوائز مالية قيمة قدرها 274 ألفاً و375 درهماً لمسابقات الجمهور بالمضمار اليوم، وتفاصيلها كالتالي:

الفائز بجوائز الترشيحات للخيول الستة الفائزة في 6 أشواط ينال مبلغ 55 ألفاً و375 درهماً.

الفائز في ترشيحات الخيول للأشواط الستة، ومن يتمكن من ترشيح 5 خيول فائزة ينال مبلغ 6 آلاف درهم.

الفائز في ترشيحات الخيول للأشواط الستة ومن ينجح في ترشيح 4 خيول فائزة ينال مبلغ 4 آلاف درهم.

ينال الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة مبلغ 45 ألف درهم. وينال الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الوسطى مبلغ 15 ألف درهم.

ويحصل الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة على مبلغ 45 ألف درهم. وينال الفائز في مسابقة الأشواط الثلاثية مبلغ 72 ألف درهم.

ويحصل الفائز في مسابقة الترضية للأشواط الثلاثية على مبلغ 2000 درهم. وينال الفائز في مسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس مبلغ 5 آلاف درهم. ويحصل الفائز في مسابقة السوبر هاي فايف للشوط الأخير على مبلغ 25 ألف درهم.

يبدأ الترشيح لسباق اليوم من الشوط الأول. ومواعيد فتح البوابات وتوزيع الاستمارات في الخامسة مساءً.

وموعد انتهاء توزيع استمارات الترشيح في السادسة وخمس دقائق مساءً (قبل 25 دقيقة من انطلاق الشوط الأول).

نهاية استلام استمارات الترشيح وسحب الصناديق الساعة 6.15 مساءً (قبل 15 دقيقة من انطلاق الشوط الأول). دبي - البيان الرياضي