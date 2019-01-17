صقور الظفرة تسيطر على انطلاقة بطولة كأس رئيس الدولة السادسة

المصدر: أبوظبي ــ محمد صادق

انطلقت أمس، منافسات النسخة السادسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، والتي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، بميدان الفلاح بالعاصمة أبوظبي، وتستمر حتى 27 يناير الجاري، بمشاركة 289 صقاراً، ونحو 2444 صقراً، ويبلغ إجمالي جوائزها 27 مليون درهم، و63 سيارة للفائزين في 83 شوطاً، وسيطرت صقور الظفرة على منافسات اليوم الأول في مسابقات التلواح، التي تتضمن فئات «الجير تبع فرخ» و«الجير تبع جرناس»، وذلك بعد أن حلقت بألقاب 3 أشواط من أصل خمسة شهدتها المنافسات، انطلقت المنافسات مع شوط الرمز في مسابقة التلواح بفئة «الجير تبع فرخ»، والذي شهد فوز الصقر «T14» من فريق «إف 3 آر»، وذلك بعدما قطع مسافة الشوط في 16.143 ثانية، ليحصل على جائزة الشوط، وهي عبارة عن درع و200 ألف درهم، متفوقاً بفارق 0.117 ثانية عن الصقر «الظفرة 2»، الذي حل ثانياً، فيما جاء ثالثاً الصقر «الظفرة 1» بتوقيت 16.303 ثانية.

أول الألقاب

وسجلت صقور الظفرة أول ألقابها، بعد أن توج الصقر الذي يحمل الرقم 48 من فريق الظفرة 1، بلقب شوط التلواح في فئة الجير تبع فرخ، وحل في المركز الثاني الصقر 273 من فريق إف 3 كيه، فيما حل في المركز الثالث الصقر 1160 من فريق إف 3 كيه، وأضاف الصقر 150 لقب الشوط الثاني لصقور الظفرة، بعد تتويجه بفئة «الجير تبع فرخ» في مسابقة التلواح 2، وأنهى مسافة الشوط في 16.466 ثانية، فيما حل ثانياً الصقر «تي 292» من فريق «إف 3 كيه»، وفي المركز الثالث، جاء الصقر «تي 23» من فريق ياس.

مسابقات التلواح

وفي مسابقات التلواح ضمن فئة «الجير تبع جرناس»، أحرز الصقر «مزيون» المملوك لفريق «إف 3 كيه» لقب الشوط، متفوقاً على الصقر «إيه 19» من فريق «إف 3 آر»، والذي حل في المركز الثاني، فيما جاء في المركز الثالث الصقر «725»، وفي آخر أشواط مسابقة التلواح بفئة «الجير تبع جرناس»، أهدى الصقر «تي 155»، صقور الظفرة، اللقب الثالث في منافسات اليوم الأول.

تتويج

عقب انتهاء المنافسات، توج عتيق بطي المزروعي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، وسلطان المحمود المدير التنفيذي للنادي، الفائزين بالأشواط، وتتواصل اليوم منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، وذلك بمسابقة التلواح فئة الشواهين لأصحاب السمو الشيوخ.