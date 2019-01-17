نادي الهوايات في دبي يختتم دورة ركوب الخيل لفئة الشباب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتم نادي الهوايات، مؤخراً، دورة خاصة أقامها خلال فترة إجازة الفصل الدراسي الأول لتدريب فئة الشباب والأطفال على ركوب الخيل وفن التعامل مع الخيل، وذلك في مقر النادي بدبي، وقال عارف بن علي العبار، رئيس نادي الهوايات: «تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات والأنشطة والبرامج، التي يقيمها نادي الهوايات بشكل منتظم على مدار العام، بهدف تنمية مهارات الشباب البدنية والعقلية وصقلها ضمن إطار إيجابي، لتوجيه هوايات الشباب نحو وجهة صحيحة تعمل على الاستخدام الأمثل للوقت والجهد».

وأكد العبار، أن أهداف النادي بشكل عام ودورات ركوب الخيل بشكل خاص مستمدة من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الرامية إلى تعزيز حب الخيل وغرسها في نفوس مختلف شرائح المجتمع.