ميثاء بنت محمد تقود الإمارات إلى نهائي كأس جمعية البولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

قادت فارسة البولو، سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات للبولو، إلى المباراة النهائية، لبطولة كأس جمعية الإمارات للبولو وبنك أبوظبي التجاري، عقب فوز فريقها على فريق غنتوت بنتيجة 9/‏10، في لقاء مثير بالدور نصف النهائي، أقيم أول من أمس، على ملعب منتجع ونادي ديزرت بالم بدبي، كما تأهل للنهائي، فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، بعد أن تجاوز فريق بن دري بنتيجة 12 هدفاً مقابل ثمانية أهداف ونصف، وسيكون الموعد غداً بين الفريقين المنتصرين، على لقب النسخة الثانية من البطولة، وحفلت مباراة فريقي الإمارات وغنتوت بالإثارة والندية، على مدار أشواطها الخمسة، ورغم أن الإمارات تقدم 4/‏2 مع نهاية الشوط الثاني، إلا أن فريق غنتوت نشط وقلب النتيجة لمصلحته إلى 9/‏6 مه نهاية الشوط الرابع، واستشعر فريق الإمارات خطورة الموقف، ونجح في الشوط الخامس وقلب الطاولة على منافسه بنتيجة ١٠/٩.