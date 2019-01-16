نخبة الفرسان في دولية دبي لقفز الحواجز «خمس نجوم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم، فعاليات بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز، من فئة الخمس نجوم، والتي ينظمها نادي دبي للفروسية على ميدان مركز الإمارات للفروسية عند باب الشمس في سيح السلم في دبي، وتستمر على مدى أربعة أيام، وارتفع عدد الفرسان وخيول القفز المصاحبة لهم مقارنة بالعام 2018، والذي شهد ترفيع البطولة إلى فئة الخمس نجوم.

ويشارك هذا العام نخبة فرسان قفز الحواجز بصحبتهم أكثر من مئة خيل قدموا من 30 دولة حول العالم من بينهم فرسان الإمارات، وتشتمل البطولة على 6 منافسات من فئة الخمس نجوم، وسيكون الحدث الرئيس بطولة دولية من فئة النجمتين.

وتشتمل على أربعة أشواط، وفرت المزيد من فرص المشاركة أمام الفرسان من مختلف الفئات وبصحبتهم أكثر من 95 خيلاً، وستنطلق فعاليات منافسات شوطها الأول اليوم عند الساعة الرابعة مساء، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية التي سينالها الفائزون وأصحاب المراكز المتقدمة أكثر من مليوني درهمز

سعادة الرعاة

وعبّر شركاء ميدان، رعاة بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز، عن سعادتهم بالمشاركة في البطولة التي تعتبر من كبرى البطولات ، وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: إن رعاية طيران الإمارات للبطولة تدل على التزام الشركة تجاه دعم سباقات الخيل والفروسية.

من جانبه قال والتر فون كانيل، رئيس دار لونجين: إن لونجين تفخر بمشاركتها في البطولة بوصفها الحافظة الرسمية للوقت والساعة الرسمية المعتمدة في البطولة، ويضيف فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة (عزيزي للتطوير العقاري): نحن سعداء بدعم البطولة، التي أصبحت تمتد الآن إلى أربعة أيام للتحفيز على المشاركة.

إدارة

يترأس البطولة محمد عيسى العضب مدير نادي دبي للفروسية، ويديرها حمد الشامسي مدير مركز الإمارات للفروسية، ويترأس لجنة التحكيم الإماراتي الدولي خليل إبراهيم، ويضع تصاميم مسارات الأشواط البريطاني الدولي روبرت أليس، بمساعدة الإماراتي الدولي يوسف المحمودي.