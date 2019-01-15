«سكاي جازر» لمنصور بن محمد بطل «مدينة زايد»

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

انتزع «سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب سباق مدينة زايد الأبرز والأغلى في الحفل السابع لسباقات نادي أبوظبي للفروسية أمس الأول، بعد منافسة قوية مع 14 خيلاً في الشوط السادس والأخير لمسافة 2400 م للخيول المهجنة الأصيلة والذي بلغت قيمة جوائزه المالية 100 ألف درهم، وتألق «سكاي جازر»، في السباق بعد أن كان من ضمن خيول الاحتياط، ليحقق إنجازاً كبيراً متفوقاً على خيول كانت مرشحة للقب.

وقطع البطل المسافة في زمن قدره 2:43:47 دقيقة، بقيادة الفارس فيرون وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، وحل ثانياً بفارق 3 أطوال وربع الطول «نبراس جلاكسي»، بقيادة أدري ديفرس وإشراف إسماعيل محمد، وثالثاً «مشاهير» بقيادة جيم كرولي، وقام عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، بتتويج الفائز بالشوط الأقوى في الحفل.

ثنائية للنابودة

وافتتح الحفل بالشوط الأول لسباق العجبان لمسافة 1400 م المخصص للخيول المبتدئة والذي شهد مشاركة 14 خيلاً تنافست على جوائز قيمتها 80 ألف درهم، وفاز بالمركز الأول «إي أف راوية» لخالد خليفة النابودة بقيادة تاج إوشي، وواصلت خيول النابودة تفوقها عندما انتزعت لقب الشوط الثاني لسباق أبوظبي للتكافؤ لنفس المسافة وبلغت جوائزه 80 ألف درهم، بعد أن تمكن «إيه إف المتغطرس» من احتلال الصدارة.

فوزان للخيالة العمانية

وذهب لقب الشوط الثالث من سباق شاطئ الراحة لمسافة 1600 م وبمشاركة 13 خيلاً وجوائز مالية 85 ألف درهم، إلى الخيالة السلطانية العمانية بواسطة «دوك دو فاست» بقيادة الفارس إشتيبان مازور، وشهد الشوط الرابع خسارة خالد خليفة النابودة للقب كأس الوثبة ستاليونز، لمصلحة اسطبلات بن شهوان للخيول العربية بواسطة المهر «ناثان دي لوب»، بقيادة الفارس بين كروتس.

وبلغت قيمة جوائز هذا الشوط الذي شارك فيه 14 خيلاً 70 ألف درهم، وعادت الخيالة السلطانية العمانية لتحقيق فوز ثان في الحفل، خلال الشوط الخامس لمسافة 2200 م والذي بلغت جوائزه المالية 85 ألف درهم، بنيل لقب السباق عن طريق «سيد» بقيادة الفارس إشتيبان مازور صاحب لقب الشوط الرابع، وإشراف يونس الكلياني الذي حقق هاتريك في الحفل بفوز خيوله في 3 أشواط.

أبطال جدد

وأكدت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار«،أن سباقات كأس الوثبة ستاليونز نجحت في تحقيق أهدافها، وأسهمت في زيادة اهتمام الملاك والمربين بالخيول العربية وخاصة من حيث النوع والتركيز أيضا على إعدادها وتجهيزها لتلك السباقات ما أشعل المنافسة بينهم.

وقالت لارا إن ذلك كان واضحاً في السباقات التي أقيمت حتى الآن، على مضماري أبوظبي والعين، واصلت مؤكدة أنه من الظواهر الإيجابية أيضا أن تلك السباقات وخاصة هذا لموسم قدمت أبطالاً جدداً في كل سباق، وهذا في حد ذاته تأكيد على اشتعال المنافسة بين الملاك، كما أن تلك السباقات أفرزت مدربين جدداً وشهدت عودة بعض الملاك لدائرة الضوء من خلال فوزهم بجولة من الجولات.

سعادة

أعرب أحمد المزروعي مساعد مدرب الجواد»ناثان ديولوب) بطل الجولة السادسة، لكأس الوثبة ستاليونز بأبوظبي عن سعادته بالفوز الذي تحقق، مبيناً أن الجواد تم الدفع به قبل السباق بفترة بسيطة لأنه كان من ضمن الاحتياط، ذاكراً أن سباقات كأس الوثبة ستاليونز من السباقات المفضلة لدى الملاك المواطنين للإسطبلات الخاصة باعتبار أنها فرصة لهم للمنافسة المتكافئة وتقدم تصنيف الخيول.