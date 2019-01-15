طرفا نهائي كأس جمعية الإمارات للبولو يتحددان اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد ملاعب منتجع ونادي ديزرت بالم بدبي اليوم، مواجهتين حاسمتين في نصف نهائي بطولة كأس جمعية الإمارات للبولو، لا تقبلان أنصاف الحلول، حيث تحدد نتيجتهما بشكل قاطع، طرفي النهائي والمنافسة على لقب النسخة الثانية، وتجمع المواجهة الأولى بين فريق أبوظبي، متصدر الدور الأول، مع فريق بن دري، رابع الترتيب، وتعقبها المباراة الثانية، بين فريق الإمارات، الثاني مع ختام الدور الأول، وفريق غنتوت، ثالث الترتيب.

وتقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات، أمام فريق غنتوت، بقيادة علي المري، في سيناريو مكرر، تستهدف منه تكرار الفوز على نفس الفريق في الدور الأول بنتيجة 7/‏‏8، وتتسلح بكوكبة نجوم فريقها، الذي يضم لابلاكيت 7 جول، وبينوتي 6 جول، والنجم الواعد لوكاس، وبدوره، سيسعى فريق غنتوت لرد الاعتبار، ويضم الفريق نخبة من اللاعبين أصحاب الخبرات، أمثال دونوفان 6 جول، وكريسبو وبيغور، ويمتلك لكل منهما 4 جول، ويؤكد المسؤولون وخبراء اللعبة، أن هذه المباراة هي الأبرز في مواجهات اليوم،

وفي اللقاء الآخر، ينشد فريق أبوظبي، بقيادة فارس اليبهوني، الفوز لمواصلة مسيرته الناجحة، التي منحته الصدارة بجدارة بدون أي خسارة، وتكرار فوزه السابق على منافسه بنتيجة 11 هدف مقابل 6 أهداف ونصف، ويعول الفريق على كوكبة من النجوم، قدموا عروضاً قوية، منهم غيبرت 5 جول، وبارباسي 5 جول، وروميرو 4 جول، ومن جانبه، يتطلع أبناء حميد بن دري (خالد ومحمد)، للفوز ورد الاعتبار، ومحاولة الفوز وبلوغ النهائي، بعد أن استفادوا من أخطاء الدور الاول، ويضم الفريق لاعبين مصنفين، أمثال زافليتا 7 جول، ولاباليستي 4 جول، وسيكون التحدي والفوز شعار الفريقين.