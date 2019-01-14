ثلاثية لمربط دبي في جمال خيول عجمان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سجل مربط دبي للخيول العربية حضوراً متميزاً في بطولة عجمان لجمال الخيل العربي، التي اختتمت فعالياتها مساء أول من أمس، بحضور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان وولي عهده سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وملاك وعشاق الخيل العربي، حيث تمكن مربط دبي من إحراز ميداليتين ذهبيتين، الأولى حققها المهر «دي شخاط»، وهو من الفحل البطل الأممي «دي خطاف» والفرس الجميلة «دي شيرين»، وذلك في بطولة الأمهر بعمر السنة، والذهبية الثانية حصدتها المهرة «دي شيهانة»، من الفحل أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر «إف إي إل رشيم» والبطلة العالمية الفرس «دي شهلا»، بالإضافة إلى مركز الوصافة والميدالية الفضية جاءت عبر المهرة بعمر السنة «دي شعلة»، وهي أيضاً من الفحل ماكينة الإنتاج العالمي «إف إي إل رشيم» والفرسة العالمية «إف تي شيلة»، كما أحرز مربط دبي، جائزة جواد الإمارات الرائد عبر المهرة «دي شيهانة».

إنتاج وإنجازات

وجرياً على عادته، يواصل مربط دبي، إطلاق إنتاجه المحلي النوعي الجديد في أقوى بطولات الموسم، وكما تحتفظ ذاكرة بطولة عجمان لجمال الخيول، بسجل حافل لخيول بطلة انطلقت بظهورها الأول من البطولة نحو العالمية، ويعود المربط في النسخة السابعة عشرة من البطولة، ليطلق العنان لبعض من الخيل الواعدة نحو دروب البطولات الدولية الكبرى، ويعتبر المهر الجديد «دي شخاط» من الإنتاج المحلي المتميز الذي لفت انتباه أهل الخيل العربي، وهو إنتاج من الجيل الثالث من مسيرة الإنتاج المحلي لمربط دبي الذي يعد حالياً أقوى مربط بين مرابط العالم ذات التوجه الإنتاجي الخالص.

هيمنة

ولوحظ هيمنة إنتاج الفحل «إف إيه إل رشيم» على أغلب الخيول المشاركة في البطولة، ما يفسر الإقبال الهائل على الاستفادة من هذا الفحل الذي أثبت جودة دمائه في تحسين إنتاج الخيل العربي في السنوات الماضية. ولا يزال إف إي إل رشيم يؤكد هيمنته على النسبة الأكبر من نسله في الساحة المحلية والإقليمية مع حضور دولي سجل بصمة جديدة في الموسم الخارجي وصولاً إلى بطولة العالم الأخيرة. وفي بطولة عجمان استطاع إنتاج إف إي إل رشيم أن يظفر بالذهب وكان من نصيب الفرس رواية البستان وبرونزية الأمهر بعمر السنة وكانت نصيب مليح الزبير.

نتائج جيدة

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بما حققه المربط في البطولة التي وصفها بالقوة والجمال.

وقال: «حقق إنتاجنا المحلي نتائج جيدة في بطولة قوية وجميلة بحضور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وولي عهده وأنجاله وأحفاده في مشهد احتفالي رائع يليق بمكانة الخيل العربي في الإمارات»، وأضاف التوحيدي: «كنا دوماً متفائلين ببطولة عجمان التي نعتبرها واحدة من أقوى المحطات التي ينطلق منها إنتاجنا المحلي نحو البطولات العالمية، واليوم تتكرر التجربة كماً ونوعاً بتألق إنتاجنا الجديد ونيله التقدير بجائزة الخيل الرائد في الإمارات. ونحن ملتزمون بالمحافظة على القوة الإنتاجية وجودتها، وتقاسمها مع المرابط الأخرى لاسيما الوطنية منها».