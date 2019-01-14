اكتمال عقد الأربعة الكبار في كأس جمعية الإمارات للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

اكتمل عقد فرق المربع الذهبي، التي انحصر التنافس بينها على لقب بطولة كأس جمعية الإمارات للبولو، بعد أن تكشفت هوية المتأهلين أول من أمس، من خلال نتائج الجولة الأخيرة من الدور الأول للبطولة المقامة حالياً على ملعب منتجع نادي ديزرت بالم بدبي، حيث حسم فريق أبوظبي صدارة الترتيب لمصلحته، بعد فوزه المثير 8/‏‏11 ،على فريق الإمارات، الذي احتل الوصافة، فيما جاء بالمركز الثالث فريق غنتوت، بعد تغلبه بنتيجة 11 هدفاً مقابل 7 أهداف ونصف، على فريق بن دري، الذي بات رابعاً في الترتيب، بينما ودع المنافسة مبكراً، فريقا الحبتور وديزرت بالم «المضيف»، واللذان سيلعبان على تحديد المركزين الخامس والسادس يوم الغد، والذي يشهد أيضاً مباراتي نصف النهائي اللتين ستحددان فرسي الرهان على لقب البطولة، والخاسران يتواجهان على تحديد المركزين الثالث والرابع، ورغم أن فريقي الإمارات وأبوظبي، قد حجزا مقعديهما مبكراً في الدور قبل النهائي، إلا أن لقاءهما لم يخلُ من الإثارة والتحدي، وكان أشبه بنهائي مبكر، تبادل خلاله الفريقان التقدم، وكان الشوط الأول قد انتهى لمصلحة أبوظبي 1/‏‏3، لكن فريق الإمارات قلب الطاولة على منافسه، وتقدم مع نهاية الشوط الثاني 3/‏‏4، واستمر تفوقه في الشوط الثالث بنتيجة 5/‏‏7، لكن ضربتي جزاء منحتا أبوظبي التعادل في الشوط الرابع 7/‏‏7، وفي الشوط الخامس الحاسم، نشط بشكل ملحوظ فريق أبوظبي، محرزاً ثلاثة أهداف، مقابل هدف لفريق الإمارات.