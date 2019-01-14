بطولة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تنطلق الأربعاء

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن نادي أبوظبي للصقارين، تنظيم النسخة السادسة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، وتحدد لانطلاقتها بعد غد الأربعاء، وتستمر حتى 27 يناير الجاري، بميدان نادي أبوظبي للصقارين بمنطقة الفلاح في أبوظبي، والتي خصص لها النادي 27 مليون درهم و63 سيارة كجوائز للفائزين في 83 شوطاً يتنافس فيها المشاركون في الحدث الذي شهد زيادة في الجوائز والمشاركة والأشواط والذي يمثل الحدث الأغلى بتاريخ صقارة الإمارات والعالم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس بالقاعة الفضية بنادي أبوظبي الرياضي، بحضور سلطان إبراهيم المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وعدد من ممثلي المؤسسات، وأكد سلطان المحمود أن تنظيم مهرجان الصقور الكبير ترجمة للدعم السخي الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة ودورها الريادي لإحياء الرياضات التراثية ودعم مقومات التراث الوطني، والسعي لتنمية حضوره وتفاعله بشكل واسع بين أبناء مجتمع الإمارات، تثميناً للإرث العريق ومكوناته الأصيلة وذلك بإشراف ومتابعة من فارس محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، وقال إن عدد الصقارين المسجلين في البطولة حتى الآن 289 صقاراً ضمن فئات الشيوخ والعامة ملاك، والعامة مفتوح، والجنسيات الأخرى وبلغ عدد الصقور المسجلة في مسابقات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور 2444 صقراً، في مختلف الفئات والمنافسات، وشكر المحمود الرعاة وفي مقدمتهم المسعود للسيارات وكل المساهمين ووسائل الإعلام.