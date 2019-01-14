تفوق «سعودي- بحريني» في بطولة فزاع للصيد بالصقور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت أول من أمس، منافسات الخليجيين، ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، التي تقام بتنظيم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية في دبي، وحققت نجاحاً لافتاً على صعيد أعداد ومستويات المشاركين والتنافس الشرس الذي شهدته أشواط المسابقة، والتي بلغ عددها أربعة خصصت لفئتي حر وشاهين (فرخ + جرناس)، وشارك في المنافسات 115 طيراً، وتميزت مسابقة الخليجيين بمشاركة واسعة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي كالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت، إضافة إلى مشاركات عربية من مصر وسوريا.

نتائج الأشواط

وأسفرت نتائج الأشواط، عن فوز السعودي حميد بن محمد المنصوري بواسطة الطير «شواق» في منافسات «حر فرخ رئيسي»، وحلّ ثانياً البحريني علي سعيد علي كمبش بواسطة الطير «حراق»، وجاء ثالثاً السعودي علي بن عايض المري عبر الطير «عملاق»، وكانت السيطرة سعودية تماماً على الشوط الثاني «حر جرناس رئيسي»، حيث تصدر ارميزان بن عبدالله الدوسري المركزين الأول والثاني بواسطة كل من «نياف ومشتاق»، وحل ثالثاً حمد بن ناصر الغيثاني المري بواسطة الطير «عزام»، وكان التفوق بحرينياً خالصاً في الشوط الثالث «شاهين فرخ رئيسي»، حيث حقق المركز الأول محمد عبد الوهاب الهاجري بواسطة الطير «طوفان»، وحصد حمد سعد سالم النعيمي المركزين الثاني والثالث عبر كل من «مبروك وعصوف»، وفاز بالشوط الرابع «شاهين جرناس رئيسي»، البحريني برغش بن محمد المنصوري بواسطة الطير «الحرصة»، وحلّ ثانياً السعودي سعيد بن جابر المري عبر الطير «وعد»، وجاء ثالثاً مواطنه ارميزان بن عبدالله الدوسري بواسطة الطير «عبلة».

احترافية شديدة

وشهدت البطولة حضوراً عربياً من دول خليجية عدة، وأشاد السعودي ارميزان بن عبدالله الدوسري، الذي فاز بذهبية وبرونزية، بالبطولة وقوتها وتنظيمها الرائع، وقال: «حضرنا من أجل المشاركة في هذه البطولة الممتعة والتي تتميز بالإثارة البالغة، وتشهد منافسة قوية، كما أنها تمتاز بالاحترافية الشديدة بالنظر إلى كونها تضم نخبة الصقارين الإماراتيين والخليجيين».

بطولة مبهرة

أكد البحريني سلمان البلوشي، قائد فريق BHR وصاحب مزاد الخليج للصقور، أن بطولة فزاع للصيد بالصقور بطولة مبهرة ولا تتوقف أبداً عن التطور، مضيفاً: «في كل عام نرى للبطولة شكلاً آخر، فهي لا تتوقف عند حد معين من التطور، لتميزها وقوتها».