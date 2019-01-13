فوز الفارس حمد الكربي ببطولة الدربي في مهرجان الشراع

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

فاز الفارس الإماراتي حمد الكربي بأدائه الذي كان قمة في الروعة والدقة ببطولة الدربي الأولى من نوعها بالمنطقة على صهوة فرسه «أوكسمال ديسيو» في مهرجان الشراع الدولي لقفز الحواجز فئة الأربع نجوم أول من أمس.

وأكد الكربي، أن المنافسة كانت مثيرة وصعبة، كما أن الحصان البطل يتسم بسرعة فائقة، وقال: «لم أزج به في أي بطولات أخرى لأنني كنت أدخره لهذه البطولة».

وشهد المهرجان نهائي المراحل السنية لبطولات الفرسان والخيول، إذ سطع نجم الفارس الإماراتي سالم أحمد السويدي وحصانه العربي الأصيل «دياموند واي» في سماء البطولة الافتتاحية مع فوزه لثاني مرة بالجواد «كافيلور يونج» في منافسة ستيكز الدولية المقامة في مهرجان الشراع الدولي للفروسية. وقال السويدي: «هذا الحصان العربي مذهل، وبصراحة كنت أتوقع الفوز فهو لا يمكنه التراجع عن الفوز. أنا سعيد للغاية بهذا الحصان وتواجدي في مهرجان الشراع الـــعريق، وأتطـــلع إلى المشاركة في المزيد من المنافسات مع ذلك الحصان».