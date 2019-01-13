راشد بن دلموك يهدي إسطبلات إم 7 كأس الريف للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أهدى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إسطبلات إم 7، العائدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقب سباق كأس الريف للقدرة، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية بالوثبة أمس، لمسافة 120 كلم دولي، وشهد مشاركة قياسية، بلغت 220 فارساً وفارسة، في أول سباق للقرية بالعام الجديد، والسابع خلال الموسم الحالي، تميز بالإثارة والندية بين المتسابقين خلال المراحل الأربع، وحتى خط النهاية.

وجاء فوز الشيخ راشد بن دلموك على صهوة «بيلان»، بعد أن أنهى المرحلة قبل الأخيرة في المركز الثالث، لكنه نجح في نيل الصدارة والتتويج باللقب خلال الجولة الأخيرة، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 4:22:21 ساعة، متقدماً في اللحظة الأخيرة على زميلته الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون من إسطبلات إم 7 «تو» للقدرة، التي حلت في المركز الثاني، بفارق ثانية واحدة على صهوة «إل إم إسترونج»، ما يؤكد قوة المنافسة بين المشاركين للتويج باللقب.

المركز الثالث

وحل في المركز الثالث، الفارس عبد الله محمد الحمادي من إسطبلات الريف عجبان، بعد أن حقق قفزة عالية من المركز العاشر، الذي أنهى عليه المرحلة الثالثة، لكن تمكن من التفوق في الجولة الأخيرة على صهوة «إف إس مصطفا»، ليقطع المسافة في زمن قدره 4:23:05 ساعات، وجاء رابعاً الفارس محمد أحمد غانم من إسطبلات إف 3، على صهوة «فاجور»، متقدماً من المركز السادس بأداء رائع، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 4:23:41 ساعات.

وعقب إجراءات الفحص البيطري وإعلان النتيجة رسمياً، تم تتويج الفائزين بواسطة عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتم منح الفائزين الأربعة الأوائل، سيارة دفع رباعي لكل فائز، مقدمة من قرية الإمارات العالمية للقدرة.

إهداء

وقدم الشيخ راشد بن دلموك، الفوز، هدية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ذاكراً أن هذا الفوز نتاج دعم وتوجيهات واهتمام سموه بالخيل.

وعبّر بطل السباق عن سعادته بالتتويج باللقب، ذاكراً أن السباق كان قوياً، وشهد مشاركة فرسان وخيول وإسطبلات متميزة، وأن المنافسة استمرت حتى الأمتار الأخيرة، لتقارب المستويات، وقال إن الخيل تجاوب معه في كل مراحل السباق، وأثبت قوته بالفوز باللقب. وأشار الشيخ راشد بن دلموك إلى أن سباق كأس الريف، يعتبر تحضيرياً لسباق كأس رئيس الدولة في فبراير المقبل، والذي يحظى باهتمام كبير، وتدفع فيه كل الإسطبلات نخبة الخيول للتتويج باللقب الغالي.

احتفالية

وكانت إسطبلات إم 7 قد احتفلت بالفوز مع الشيخ راشد بن دلموك، بعد الإعلان عن النتيجة رسمياً، كما تلقى التهاني من الجميع داخل قرية الوثبة، التي تميزت بأجواء حماسية رائعة. بدورها، تقدمت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، بالتهنئة لإسطبلات إم 7، التي دشنت العام الجديد بانتصار جميل وأداء رائع، حسب قولها، وأشــادت لارا صوايا بنجاح السباق، وإقبال الملاك عليه، وأثنت على الطريقة التي تعامل بها الفرسان مع السباق بتركيز وهدوء، الشيء الذي أكد الخبرة الكبيرة للفرسان.

وقالت لارا صوايا إن هنالك تطوراً واضحاً في سباقات قرية الوثبة من سباق إلى آخر، وتوقعت أن يتواصل الأداء القوى في المنافسات المقبلة، وأضافت: الجميع الآن يتأهب للمشاركة في الحدث المهم، كأس رئيس الدولة، الذي يدفع فيه كل الملاك بأفضل الخيول طمعاً في الفوز.