82 خيلاً تتنافس على نصف مليون درهم بمضمار أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يفتتح مضمار نادي أبوظبي للفروسية مساء اليوم، سباقات العام الجديد، بحفله السادس في الموسم، الذي يتكون من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط السادس، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، والأغلى في الحفل، بمشاركة 82 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية بقيمة 500 ألف درهم، والذي يتوقع أن يحظى بإقبال جماهيري كبير، قياساً بالحضور في السباقات الماضية، وقوة الأشواط التي تقام في حفل اليوم، فيما أكمل نادي أبوظبي للفروسية، الترتيبات لإقامة الحفل.

ويشهد الشوط الخامس على لقب سباق الشامخة لمسافة 2200 متر، بجوائز مالية قيمتها 85 ألف درهم، منافسة قوية بين 12 خيلاً متميزاً، أبرزها «فؤاد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«إنذار» لخليفة مطر النيادي، و«إيه إف يطرق» لخالد النابودة، وغيرها من الخيول التي تسعى للتتويج باللقب، والذي يعتبر من أهم منافسات اليوم.

ضربة البداية

وستكون بداية الحفل، بسباق العجبان للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات لمسافة 1400 متر، والذي تبلغ قيمة جوائزه المالية 80 ألف درهم، يتنافس عليها 14 خيلاً، ومن الخيول المرشحة «مكتوب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، و«بشارة الريف» لإسطبلات العجبان. وفي الشوط الثاني من سباق أبوظبي لمسافة 1400 م، بجوائز مالية 80 ألف درهم، يشارك 14 خيلاً، منها «إيه إف متغطرس» لخالد النابودة، «آي إس فاتك» لسعيد محمد السويدي، و«إيه إف رامز» لأحمد إبراهيم الشميلي.

الشوط الثالث

ويقام سباق الراحة في الشوط الثالث لمسافة 1600 م، ويشهد الشوط منافسة مجموعة من الخيول القوية، بقيادة «غزايل» لشهاب البلوشي، و«بينونة» لخالد النابودة، بجانب «إيه إف منصف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وتتواصل المنافسات في الشوط الرابع على لقب سباق كأس الوثبة ستايلونز لمسافة 2200 متر، ويبرز فيه «برادو دي بانشر» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، و«رانيا» لخالد النابودة، وجوال الريف لأحمد إبراهيم.

شوط الختام

ويجذب الشوط السادس، الأنظار، في ختام الحفل، على لقب سباق مدينة زايد، لمسافة 2400 م، والذي يشـــارك فيه نخبة من الخيول المهجــنة الأصيلة، أبرزها «نبراس جالاكسي» لطارق سعيد الطاير، و«تايـــد رايز» للحارث حمد البادي، و«ترايبال كوكويست» لإسماعيل محمد.