عدنان النعيمي: 20 اتحاداً دولياً في كأس رئيس الدولة للقدرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

رفع عدنان سلطان النعيمي مدير نادي أبوظبي للفروسية، أسمى آيات التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة فوز إسطبلات إم 7 بكأس الريف للقدرة، مقدماً التهنئة أيضاً للمدرب والفارس وكل العاملين في الإسطبل، مع تهنئة لبقية الفائزين في السباق.

وقال النعيمي إن سباق كأس الريف شهد إقبالاً كبيراً وصل إلى 220 فارساً، وهو مؤشر لنجاحات سباقات القدرة بقرية الوثبة، ذاكراً أن العدد كبير وقياسي، ورغماً عن ذلك كان التنظيم جيداً وناجحاً، مؤكداً أنه تميز بقوة المنافسة، ما أعطى ذلك إثارة، مشيراً إلى أن هذا السباق يعد سباق تأهيل وتدريب للخيول التي ستشارك في سباق كأس رئيس الدولة في التاسع من فبراير المقبل بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

وأثنى مدير عام نادي أبوظبي للفروسية على مواصلة الالتزام بالضوابط والقوانين من قبل الفرسان وكل الإسطبلات، ذاكراً أن الموسم الجاري تميز منذ بدايته بالانضباط، وأضاف: احترام القانون من قبل الجميع كان واضحاً في هذا الموسم، لذلك نلاحظ أن المستويات تطورت وكل فارس يكون تركيزه على إحراز مركز متقدم، ونأمل أن تتواصل بقية السباقات المعلنة بذات الانضباط مع تقديم مستوى أفضل من الخيول. وأشار عدنان النعيمي إلى أن التجهيزات مستمرة لتنظيم كأس رئيس الدولة للقدرة بصورة مثالية، كونه يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، مشيراً إلى أنه تم توجيه الدعوة لـ 20 اتحاداً من الدول العربية والأجـــنبية وعدد من أبرز الفرسان في العالم للمشـــاركة في السباق، الذي من المتوقع أن يشهد منافسة قوية بين أفــضل الخيول في الدولة.