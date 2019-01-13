«فلفل» يستهل جوائز «فزاع للصيد بالصقور»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت مسابقات الناشئين في بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، التي تقام بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية في دبي، التي أقيمت أول من أمس، مشاركة كبيرة، وحققت الهدف الأسمى من إقامتها وهو تشجيع الناشئة على تعلم وإتقان الرياضات التراثية لتتناقلها الأجيال المتعاقبة بكل فخر واعتزاز، وأقيمت المنافسات لفئتي تبع وجير تبع بمجموع 4 أشواط ، وفي الشوط الأول «تبع فرخ رئيسي»، استهل الجوائز الطير «فلفل» لحمد راشد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي والذي حقق المركز الأول.

أشواط وفائزون

وفي الشوط الثاني «تبع جرناس رئيسي»، حقق المركز الأول محمد دميثان سويدان بواسطة الطير (إف 16)، وفاز بالشوط الثالث «جير تبع فرخ رئيسي»، الطير (تي 36) لحمدان عبيد خليفة المهيري، وتصدر الشوط الرابع «جير تبع جرناس رئيسي»، حصد المركزين الأول والثاني الطير (100) و(مدريد)، لحمدان خليفة أحمد الكندي.