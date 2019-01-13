حاكم عجمان يشهد ختام بطولة جمال الخيل العربي

المصدر: عجمان - وام

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، منافسات اليوم الأخير والحفل الختامي للنسخة 17 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربي، التي أقيمت تحت شعار «عام التسامح» على مدى 4 أيام.

حضر حفل اليوم الختامي الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي والشيخ محمد بن عمار والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق.

كما حضر الحفل الختامي عدد من الشيوخ وعبدالله المين الشرفاء المستشار بديوان حاكم عجمان، والدكتور غانم ورؤساء ومديرو الدوائر في إمارة عجمان، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الإمارة والمسؤولين والمهتمين برياضة الفروسية وجمهور غفير.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بجهود ومساندة واهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لرياضة الفروسية، مؤكداً أن هذه الجهود المقدرة هي امتداد طبيعي للاهتمام الكبير التي تجده هذه الرياضة العربية الأصيلة من القيادة وأبناء دولة الإمارات مما جعل دولتنا الفتية منارة في هذه الرياضة وموضوع اهتمام وحضور عالمي. وأكد سموه أن رياضة الفروسية وجدت في عجمان رعاية خاصة، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

تطور وإبداع

وقال سموه إن هذه البطولة تأتي في دورتها السابعة عشرة أكثر تطوراً وإبداعاً، وخاصة انها شهدت منافساتها تحكيماً من قبل محكمين خليجيين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الأمر الذي يعزز من مكانتها ضمن أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية في دولة الإمارات، ويجعلها من جهة أخرى ملتقى سنوياً جامعاً لممارسي وعشاق هذه الرياضة. وأضاف أن تنظيم هذا النوع من المسابقات والبطولات الخاصة بجمال الخيل، سواء في عجمان أو دبي أو أبوظبي والشارقة تمكن من جذب ملاك جدد ومربي الخيول للدخول في المنافسات والتنافس وهذا ما شجع المواطنين على الاهتمام بالخيل كثيراً.

وبالنسبة لتقارب النتائج بين الخيول المشاركة في هذه الدورة أرجع سموه ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها تقارب المستوى من خلال الاهتمام الكبير من الملاك ومربي الخيل، ودخول خيول جديدة في المنافسات والاهتمام بسلالة الخيل العربية الأصيلة. وتقدم سموه بجزيل الشكر والتقدير للشركات والمؤسسات والهيئات الراعية والدوائر المحلية بعجمان وأندية الفروسية بالدولة واللجنة المنظمة على جهودها المبذولة وجميع من ساهم في إنجاح وانطلاق هذه التظاهرة الرياضية.

فوز «دي رنان»

وبدأت منافسة اليوم الختامي بالفئة الثامنة للمهور بعمر ثلاث سنوات، حيث فاز المهر «دي رنان» بالمركز الأول والمملوك لمربط الجواهر للخيول العربية برصيد 50.91 نقطة، وجاء بالمركز الثاني المهر «عنتر الحميدية» والمملوك محمد عيسى خليفة بوشهاب السويدي وحصل على 50. 90 نقطة، واحتل المركز الثالث المهر «ع ج أرسان» والمملوك لعلي عبدالله سليمان بن زايد المخزومي وحصل على 50. 90 نقطة.

وانتزع المركز الأول في الفئة التاسعة (أ) للفحول بعمر أربع إلى خمس سنوات الفحل «دندي ام بي اي» والمملوك لجاسم محمد عبدالله الشاعر النقبي وحصل على 67. 91 نقطة، وجاء في المركز الثاني الفحل «دي رشاف» والمملوك لمربط النخيل وحصل على 91 نقطة، واحتل المركز الثالث الفحل «اس كيو الناتو» والمملوك لراشد سيف سعيد حماد الزعابي وحصل على 83. 90 نقطة، وفاز بالمركز الأول في الفئة التاسعة «ب» الفحل «هلال السيد» والمملوك لفيصل راشد جمعة الرشدي المرشدي وحصل على 33. 91 نقطة، وجاء بالمركز الثاني الفحل «س. س. اصيل» والمملوك لإبراهيم محمد إبراهيم رواده الحمادي وحصل على 67. 90 نقطة، واحتل المركز الثالث الفحل «د دبوي» والمملوك لمروان علي عبيد هاموش العلي وحصل على 50. 90 نقطة.

الفئة العاشرة

أما في منافسات الفئة العاشرة للفحول بعمر ست سنوات، فقد انتزع المركز الأول الفحل «دي الحارث» والمملوك لمربط الطيار للخيول العربية وحصل على 50.91 نقطة، واحتل المركز الثاني الفحل «سي اس عزاز اصايل» والمملوك لمحمد عبيد خلف أحمد العتيبة وحصل على 91 نقطة، وجاء بالمركز الثالث الفحل «دون انجيلو اس ال» والمملوك لجاسم محمد عبدالله الشاعر النقبي وحصل على 91 نقطة. وفي نهاية كل شوط تم توزيع الكؤوس لأصحاب الأفراس والمهرات الفائزة بالمراكز الأولى.

كما تم تكريم أصحاب ومربي الخيول، بجائزة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان التشجيعية للمواطنين ملاك الخيول العربية، والمشاركة في البطولات، حيث فاز بالجائزة الأولى وقيمتها 50 ألف درهم عن فئة الفحول جاسم النقبي، وفاز بالجائزة الثانية وقيمتها 30 ألف درهم محمد عبداللطيف طه، وفاز بالجائزة الثالثة وقيمتها 25 ألف درهم خلف بن أحمد العتيبة.

نجاح كبير لمزاد الخيول

حقق مزاد عجمان للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم مساء أول من أمس في نادي عجمان للفروسية، نجاحاً كبيراً، إذ تم بيع جميع الخيول المعروضة في المزاد تقريباً البالغ عددها 28 جواداً. وبلغت قيمة الخيول المبيعة في المزاد الذي أقيم على هامش بطولة عجمان لجمال الخيول العربية 2019، بنسختها السابعة عشرة، مليونين و11 ألف درهم، ونظمته اللجنة العليا للبطولة. وحقق الفرس «ع ج سلامة» لمربط عجمان أعلى سعر في المزاد بلغ 210 آلاف درهم، فيما حقق الفرس «ع ج رحابة» 200 ألف درهم لمربط عجمان، وبيع الفرس «ع ج وهيبة» لمربط عجمان أيضاً بـ170 ألف درهم.