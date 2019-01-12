فاطمة إبراهيم بطلة كأس القدرة للتحمّل

المصدر: أبوظبي - وام

فازت الفارسة فاطمة إبراهيم محمد على صهوة الجواد «اينهوا كيرلافا» من إسطبلات البوادي، بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لركوب القدرة والتحمّل للسباق الدولي «نجمتان»، للشباب والناشئين لمسافة 120.7 كيلومتراً وفق بنود بروتوكول بوذيب، فيما نال المركز الثاني الفارس عبدالله علي العامري على صهوة الجواد «فاجابون» من إسطبلات إف ثري، وأتى الفارس محمد سعيد حارب خلفان على صهوة الجواد «إل فور تيرميناتور» من إسطبلات ورسان2 في المركز الثالث. وكانت البطولة قد اختتمت أمس في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، بمشاركة 167 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة، والتي أقيمت برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات.

تتويج الفائزين

وتوَّج الشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان الفائزين بالسباق، حيث بلغت قيمة الجوائز للفائزين مليون درهم، كما توج الفائزين في السباق نفسه وفق قوانين الاتحاد الدولي للفروسية، حيث فاز بالمركز الأول الفارس سيف جمعة محمد بالجافلة على صهوة الجواد «مخلب» من إسطبلات إس إس، فيما حلّ الفارس منصور خميس الشدي على صهوة الحصان «تمارا ديسرت مون» من إسطبلات دباوي بالمركز الثاني، وحل ثالثاً الفارس أحمد فاضل البلوشي على صهوة الجواد «إل إم ماوريسيو» من إسطبلات النصر 2.

ملكية خاصة

كما توج الفائزين في سباق الخيول ذات الملكية الخاصة لمسافة 100.51 كيلومتر، المقام حسب بروتوكول بوذيب، حيث حصل الفارس أحمد صالح محمد الشحي على صهوة الجواد «تونكي» من إسطبلات الكمدة على المركز الأول، فيما حلت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا على صهوة الجواد «شاولين كيك أب» من إسطبلات الكمدة على المركز الثاني، وجاء الفارس فاكوندو ليتس على صهوة الجواد «شاجيا تندر» من إسطبلات العين للقدرة بالمركز الثالث.

كما توج الفائزين في سباق 100.91 كيلومتر نسائي محلي المقام حسب بروتوكول بوذيب، حيث حصلت الفارسة سيمونا تشباكوفا على صهوة الجواد مون من إسطبلات النصر 2 على المركز الأول، فيما حلت الفارسة ناروا كالفو على صهوة الجواد «بليو بلو» من إسطبلات إم سفن على المركز الثاني، وجاءت الفارسة مارتينا سبلانزون على صهوة الجواد «نادالكا» من إسطبلات إم سفن بالمركز الثالث.

سعادة

عبّرت الفارسة فاطمة إبراهيم عن سعادتها بالفوز، مثمّنة قيمة السباق الكبيرة في رياضة للقدرة، نظراً للمنافسة العالية وتنوع خبرات المشاركين. ووجهت الشكر لقرية بوذيب والقائمين عليها.