مباراتان حاسمتان في كأس البولو اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد ملاعب منتجع ونادي ديزرت بالم للبولو اليوم، مباراتين من العيار الثقيل لا تقبلان التعويض تتحدد بنهايتهما الفرق الأربعة لبلوغ الدور قبل النهائي ببطولة كأس جمعية الإمارات وبنك أبوظبي التجاري للبولو، والتي تمتد لغاية الثامن عشر من الشهر الجاري، وتصارعت للفوز بلقب النسخة الثانية للبطولة ستة (6) فرق ذات التصنيف 14 هانديكاب لكل فريق.

وستكون المواجهة الأولى في الثانية عصراً وتجمع فريقي غنتوت مع ابن دري، وتعقبها في الرابعة مباراة القمة وتجمع بين فريقي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني في صراع على صدارة الدور الأول رغم تأهلهما للدور قبل النهائي بفوزين لكل فريق.