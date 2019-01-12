المدرب شارلي آبلبي: «ميدان كلاسيك» الوجهة المقبلة لـ«جود فورتشن»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد المدرب شارلي آبلبي بالفوز الرائع الذي حققه «جود فورتشن» لجودلفين في الشوط الثاني ليتوج بطلاً لـ«كأس دبي» باقتدار.

وقال آبلبي: «أنا مسرور بتحقيق انتصاري الأول في الكرنفال لعام 2019، ونحن سعداء للغاية بما أنجزه» جود فورتشن «عندما كان في عمر السنتين بالرغم من أنه كان حصاناً ضعيفاً على الصعيد الجسماني لكنه أبلى بلاء حسناً بكل تأكيد منذ وصوله إلى دبي».

وأضاف قائلاً «الفارس جيمس دويل قادة ببراعة وأشعر بأن إشراكه على مسافة أطول سيكون من مصلحته، لذلك أن مسرور للغاية بما حققه المهر على مسافة سبعة فيرلونغ».

وقال آبلبي في تصريح لـ«البيان الرياضي» إن الوجهة المقبلة للبطل ستكون سباق «ميدان كلاسيك» على المضمار العشبي لمسافة 1600 متر، والتي تعد مناسبة له، وبعدها سيعود إلى الساحة الأوروبية.

وأضاف قائلاً إن «جود فورتشن» سبق له المشاركة 4 مرات في بريطانيا لمسافة 1400 متر وآخر مشاركاته بمضمار «سانداون» حيث حل وصيفاً، كما حل ثالثاً في «نيوبري»، وحقق الفوز بمضمار «لينفيلد» في يوليو الماضي.

وأشاد آبلبي بنسل البطل الذي ينحدر من الفحل «نيو ابروتش».

أداء رائع

ومن جانبه علّق الفارس جيمس دويل قائلاً: «سارت الأمور بشكل رائع للمهر» جود فورتشن «الذي أظهر مستوى قدرات تنافسية معتبرة في المملكة المتحدة. لقد أدى بصورة طيبة في سباق قوائم بنيوبري وأيضاً في كيمبتون بارك في مشاركته الماضية قبل منحه استراحة قصيرة». وأضاف «تدريباته في الاسطبل كانت رائعة، لكنه انطلق من حارة طرفية بعيدة في سباق يضم الكثير من المشاركين، ما جعل مهمته عسيرة. لقد قفز بسلاسة واستقر بشكل رائع ثم عزز من سرعته بما يكفي ليتخطى منافسيه في المسار المستقيم».

وقال «كنت مسروراً بأداء جود فورتشن طول السباق. لم يعزز من سرعته في المسار المستقيم، لكنه وسّع خطواته ليبتعد عن منافسيه بشكل جيد. سوف ننظر بكل تأكيد في الارتقاء به إلى مسافة أطول وأعتقد بأنه سيكون أفضل حالاً مع زيادة المسافة.